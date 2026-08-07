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“ครูสุนีย์” เล่าเองที่มาโพสต์ไวรัล ยืนยันไม่ได้โกรธเด็ก และเด็กก็ขอโทษครูเรียบร้อยแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:09 น.

ครูสุนีย์ เล่าเองที่มาโพสต์ไวรัล “ไม่มีรุ่นไหนอุบาทว์เด็กเจนนี้” ยืนยันไม่ได้โกรธเด็ก และเด็กก็ขอโทษครูเรียบร้อยแล้ว ชี้บางอย่างเกินกำลังที่ครูจะแก้เอง

จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ครูสุนีย์หรือครูแดง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเxี้ยนี่อีกแล้ว” และถูกแชร์ต่อออกไปจำนวนมาก และมีการบอกเล่าถึงที่มาถึงโพสต์ดังกล่าวนั้น

ล่าสุด ครูแดง เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยระบุว่า “”คนไทยพูดไปเรื่อย” คำนี้ไม่เกินจริง พวกคุณก็แชร์กันป๊ายยยยย เรื่อยเปื่อย วิพากษ์วิจารณ์กันไป ใส่สีตีไข่ไปเรื่อย น้ำผึ้งหยดเดียวจริงๆ

ล่าสุดออกทีวีก็แทบไม่เหลือเรื่องจริงละ คนส่งมาให้ดูบางช่องครูก็ยังขำเลย เล่ากันออกรสออกชาติ โอ๊ย!!!!บางคนก็บอกรู้จักครูดี สอนแถวบ้านผมเองคับ รร.มัธยมแห่งเดียวในอำเภอ แสดงว่าไปส่องมา คาดว่าตอนนี้นักข่าวน่าจะไป รร.นั้นละ ไปกันทำไมสงสารเค้า ครูอยู่รร.เล็กๆในหลืบ เมื่อก่อนได้เบี้ยกันดารด้วยเอ้อ ตอนนี้เพจการศึกษาดังๆจะส่งเรื่องไปให้รัฐมนตรีอีก จะไปเพิ่มงานให้เขาทำไม แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาคิดนโยบายอะไรใหม่ๆส่งมาให้ครูปฏิบัติกันก็จะมาบ่นกันอีกว่าเพิ่มภาระครู เฮ้อ…วันนี้จะเก็บกวาดห้อง เผื่อเจ้านายอยากรู้จักหน้าครูสุนีย์

***ต่อไปคือความจริงละน้าาา

ครูไม่ได้ถามเด็กว่าทำไมมาสาย เป็นบทสนทนาของเด็กกันเอง คุยกันทำนองนั้นแหละ (ตรงนี้ในใจครูคิดว่าเด็กอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆ ก็ได้ แต่อยากโม้อวดเพื่อนว่ากูเจ๋ง ) ครูได้ยินก็เลยบ่นไปว่าทำไมเอาแม่มาล้อเล่นแบบนั้น ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ไม่สลดก็เลยให้ไปวิ่งรอบสนาม 10 รอบ แต่เพื่อนผู้หญิงบอกว่า “มันวิ่งสองรอบเองครู ลัดสนามด้วย” หลังจากนั้นครูก็อบรมไปว่าเรามีวิธีแยกมนุษย์กับสัตว์ออกจากกันได้อย่างไร แล้วก็สอนตามปกติต่อไป หมดคาบก็แยกย้าย พอมีเวลาครูก็มานั่งคิดถึงเรื่องที่เด็กคุยกัน มันบ่งบอกถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว ที่เด็กส่วนหนึ่งต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ เลี้ยงดูแต่ไม่ได้สั่งสอน การอบรมสั่งสอนของครูไม่มีความหมาย อนาคตพวกเขาจะเป็นอย่างไร สอนมาหลายสิบรุ่น ได้ดิบได้ดีไปก็เยอะ อยู่ในคุกก็ไม่น้อย ( เคยแซวเด็กว่าถึงครูจะฝากพวกเธอเข้าราชภัฏไม่ได้แต่ครูฝากเธอเข้าเข้าราชทัณฑ์ได้นะ)
ทำอะไรใครไม่ได้ก็เลยไปบ่นลงโซเชียล ลงไปตั้งแต่วันก่อน คนมากดไลค์ 2-3 คน คนแชร์ก็ไม่มี มีแต่ตัวเองแชร์ลงสตอรี่ บังเอิญมีเพื่อนเฟซคนหนึ่ง บอกว่าโอ๊ย!!!โดนเส้น หนูชอบมาก ถูกใจขอแชร์นะ หลังจากนั้นก็ ตู๊มมมมมมม!!! เกิดเป็นโกโก้ครันซ์

แล้วไปอ่านดูกันดีๆนะคะไม่ต้องตีความว่าครูพูดถึงเจน X เจนY เจน Z หรือว่าเจน Alpha ครูพูดถึงเจนตัวเงินตัวทองที่มันเป็นสับเซตของทุกๆเจน ในนั้นมีทุกช่วงอายุเด้อ เพราะตอนนี้เริ่มจะบานปลายเป็นสงครามระหว่างเจนไปแล้ว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามันเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีโอกาสพอที่จะเข้าไปเรียนโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆ แต่ในความเป็นจริงการจัดเอาเด็กโตมาอยู่รวมกับเด็กเล็ก เด็กๆจะซึมซับตัวอย่างไม่ดีจากเด็กโต เขาก็จะมองว่าสิ่งที่พี่ๆทำมันเป็นเรื่องที่โก้เก๋ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามๆกันไป อย่าถามนะว่ารู้แล้วทำไมครูไม่แก้ปัญหาล่ะ โอ๊ย!!! นี่ครูนะไม่ใช่นางฟ้า ถ้าคนเป็นครูแก้ปัญหานี้ได้ประเทศไทยมันไม่เป็นแบบนี้หรอก

ความเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม ของเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่บางคนอาจจะมองว่ามันก็แค่เด็กยุคนี้ที่ไม่ค่อยได้รับการอบรมสั่งสอน แต่ผลกระทบที่จะเกิดตามมามันมากมายมหาศาลกว่าที่เราคิด

เอาเป็นว่าต่อไปนี้ เราจะไม่พูดถึงเรื่องเด็กอีกต่อไปนะคะ ครูไม่ได้โกรธเด็กและเด็กก็ไม่ได้โกรธครู เมื่อวานเราคุยกันแล้ว เด็กก็ขอโทษครู ครูก็ขอโทษเด็ก เราเข้าใจกันดี สอนกันเป็นปกติเหมือนเดิม มีแต่พวกคุณนี่แหละค่ะที่ทำให้ไม่ปกติ…

ครูคิดว่าโรงเรียนขยายโอกาสหลายๆโรงเรียนประสบปัญหาเดียวกันกับที่ครูพบเห็นมา เราทุกคนรู้ดีว่าปัญหามันคืออะไร แต่มันเกินกำลังของคนเป็นครูที่จะสามารถทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้

อ้อ!!!!ไม่ต้อง #Saveครูสุนีย์ หนังเหนียวขนาดนี้ไม่มีใครเอาลงหรอก

ปล. เด็กรุ่นนี้เมื่อช่วงโควิดเขาจะอยู่ประมาณ ป.2-3 ซึ่งกำลังอยู่ในวัยหัดอ่านหัดเขียน แต่ต้องถูกล็อกดาวน์และให้อยู่กับแท็บเล็ตหรือมือถือเป็นเวลานานหลายเดือน”

เปิดเบื้องหลัง ครูโพสต์ด่าเด็กเจนนี้! วงในแฉเหตุผลทำขึ้น ตอบคำถามมาสายสุดอุบาทว์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:09 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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