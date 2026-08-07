เศร้า! ซิดนีย์ โทล อินฟลูสาวบันทึกเรื่องราวป่วยเป็นมะเร็ง เสียชีวิตแล้วในวัย 26 ปี
ซิดนีย์ โทล อินฟลูสาวบันทึกเรื่องราวป่วยเป็นมะเร็ง เสียชีวิตแล้วในวัย 26 ปี ภายหลังจากที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งท่อน้ำดีที่ลุกลามไปยังส่วนอื่น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ซิดนีย์ โทล (Sydney Towle) อินฟลูเอ็นเซอร์สาววัย 26 ปี ซึ่งบันทึกเรื่องราวของตนเองหลังป่วยเป็นมะเร็งรุนแรงเสียชีวิตแล้ว
โดยทางครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าวว่า เธอเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งท่อน้ำดีที่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกาย ซิดนีย์จากไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดีมานานเกือบ 3 ปี
สำหรับผู้ตายนั้นเธอใช้ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบันทึกเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องต่อสู้และใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็ง ซึ่งเธอได้แบ่งปันเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหวัง ความสุข และการต่อสู้ของเธอ โดยเธอมีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่าล้านคน และบนอินสตาแกรมมากกว่า 2 แสนคน
โดยเธอถูกย้ายเข้าสถานบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่ทางครอบครัวจะแจ้งข่าวร้ายในที่สุด
ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม เธอได้อัดคลิปเล่าว่า มะเร็งของเธอได้ลุกลามไปยังเยื่อบุช่องท้อง ซึ่งเป็นเยื่อที่บุช่องท้องและช่องเชิงกรานและทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายใน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของเธอแจ้งว่าเขาจะไม่ทำการรักษาโรคมะเร็งของเธอต่ออีกแล้ว และแนะนำให้เธอเริ่มรับการดูแลรักษาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต อย่างไรก็ตามเธอตัดสินใจว่าเธอจะสู้ต่อ
แม้ว่าเธอจะป่วย เธอก็แสดงออกถึงความมองโลกในแง่ดีและความสุขในการใช้ชีวิตผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ เธอมักจะโพสต์วิดีโอขณะเต้นรำ คลิปแต่งตัว และใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก! อินฟลูคนดังเม็กซิโก ผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคน ถูกยิงดับกลางไลฟ์สด
- อาลัย ช่างภาพมือทอง เสียชีวิตสงบ หลังสู้มะเร็งนาน 3 ปี สุดยื้อยาหยุดเชื้อไม่ได้
- “เควิน คีแกน” ตำนานนักฟุตบอล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: