2 อินฟลู รอดคุก โดนสอบหลังอินฟลูฝรั่งเศสไหลตาย ถูกทรมาน-ไลฟ์สด 10 วันติด
2 อินฟลู รอดคุก โดนสอบหลัง ฌอง พอร์มาโนเว่ อินฟลูฝรั่งเศสไหลตาย ภายหลังจากที่เขาถูกทรมานและไลฟ์สด 10 วันติด เผยผู้ตายสมยอม
จากกรณีที่ ฌอง พอร์มาโนเว่ (Jean Pormanove) หรือชื่อจริงคือ ราฟาเอล กราเว่น สตรีมเมอร์ชาวฝรั่งเศสวัย 46 ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตขณะนอนหลับในบ้านพักในเมืองนีซ ในระหว่างที่กำลังไลฟ์สดมาราธอนต่อเนื่อง 10 วัน
โดยในช่วง 10 วันเขาตกเป็นเป้าของการถูกซ้อม ถูกทรมาน ทำร้ายร่างกาย อดนอน และต้องดื่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข่าวสะเทือนวงการสตรีมเมอร์เมื่อช่วงปี 2568 นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC อัปเดตความคืบหน้าถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางการฝรั่งเศสได้พิพากษาให้นายซาฟีน ฮาวาดี และ โอเวน ซีนาซันดอตตี ผู้ใกล้ชิดมีความผิด โดยทั้งสองถูกพิพากษาจำคุกรอลงอาญา และปรับเงิน 190,000 บาท (5,000 ยูโร) และ 570,000 บาท (15,000 ยูโร) ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามทั้งสองไม่ได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแต่อย่างใด โดยตำรวจลงความเห็นว่าการตายของนายกราเว่นนั้นเป็นผลจากสุขภาพที่ย่ำแย่ของเขา ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองยืนกรานว่านายกราเว่นนั้นสมยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนไลฟ์สด
อย่างไรก็ตาม Kick ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มไลฟ์สดนั้น ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการฝรั่งเศส ซึ่งเบื้องต้นทางแพล็คฟอร์มไม่ได้ให้ความเห็นอะไรมากจากการพิพากษาครั้งนี้ โดยระบุว่า “คำพิพากษานั้นเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเนื้อหาเพียงสองคนเท่านั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สตรีมเมอร์ฝรั่งเศสไหลตาย หลังไลฟ์สดถูกทรมาน-ซ้อม ต่อเนื่อง 10 วัน
- แฉด้านมืด สตรีมมิ่งดัง แข่งคอนเทนต์สุดวิปริต ทรมานสัตว์-ยิงคน-แกล้งคนไร้บ้าน จนตายคาไลฟ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: