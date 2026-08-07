กองทัพภาค 2 ออกแถลง บุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ในสนามยิงปืนสุรนารี
กองทัพภาค 2 ออกแถลง บุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเอง ในสนามยิงปืนสุรนารี โดยหลังยิงปืนจนถึงนัดสุดท้าย ทรุดตัวลงก่อนยิงตนเอง
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสจากอาวุธปืน ภายในสนามยิงปืนค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2569 นั้น
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า กรณีเหตุบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารี กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2569 โดยเมื่อเวลา 09.44 น. บุคคลภายนอกซึ่งทราบชื่อภายหลังคือ นายคณิศร (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ได้เดินทางมายังชมรมสนามยิงปืนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมยิงปืน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติตามระเบียบ ก่อนดำเนินการเช่าอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. พร้อมกระสุนจำนวน 50 นัด และจัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนมาตรฐาน ภายใต้การกำกับดูแลของครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด
กระทั่งเวลา 12.25 น. ภายหลังการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้าย บุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในช่องยิง เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะ โดยกระสุนเข้าที่ขมับขวาและทะลุออกบริเวณขมับซ้าย เจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนได้เข้าช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่โรงพยาบาลได้ประสานแจ้งญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บให้รับทราบเหตุการณ์และเดินทางมายังโรงพยาบาลแล้ว
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ พบว่า บุคคลดังกล่าวเดินทางโดยรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณหน้าค่ายสุรนารี ก่อนเดินเท้าเข้าสนามยิงปืน และภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เดินทางเข้าสนามยิงปืนจนถึงช่วงเกิดเหตุไว้ได้ โดยปรากฏภาพขณะบุคคลดังกล่าวทรุดตัวลงนั่ง ก่อนใช้อาวุธปืนยิงตนเอง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก การตรวจสอบคุณสมบัติ การเช่าอาวุธปืน การจัดการฝึก และการกำกับดูแลผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยของสนามยิงปืนตลอดกระบวนการ ขณะเดียวกัน หน่วยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสและรอบด้าน รวมทั้งได้ดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
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