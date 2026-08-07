พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันครอบครัวไม่เปิดรับบริจาค ยังสรุปสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้
พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันครอบครัวไม่เปิดรับบริจาค ยังสรุปสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ เบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายหรือบาดแผล
นายสมศักดิ์ บุตรศรี พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สวัสดีครับ วันที่ 6 สิงหาคม 2569 ผมขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์และแจ้งกำหนดการคร่าวๆครับ
ก่อนอื่น ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน สื่อมวลชน ผู้ใหญ่ทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างครอบครัวมาตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ ขณะนี้ ทางครอบครัวยังไม่มีการเปิดรับบริจาคหรือระดมทุนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบการแอบอ้างเพื่อรับบริจาค โปรดใช้ความระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากอาจเป็นมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้
วันนี้ ทางครอบครัวได้รับการชี้แจง ผลการตรวจเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยผลในเบื้องต้นระบุว่า ไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องตรวจเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหัวใจและการตรวจหาสารพิษ
เนื่องจากร่างของน้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจวิเคราะห์บางด้าน ทำให้จำเป็นต้องรอและเร่งประสาน ผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ รวมถึงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากประเทศจอร์เจีย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและรอบด้านที่สุด
ทางครอบครัวยังคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรม และขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเร่งรัดการประสานงานกับทางการประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
กำหนดการบำเพ็ญกุศลเบื้องต้น
* วันพรุ่งนี้ (7 ส.ค. 69) ทางครอบครัวจะเคลื่อนย้ายร่างของน้องกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
* พิธีสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 8–10 สิงหาคม 2569
* พิธีฌาปนกิจ วันที่ 11 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ เวลาและรายละเอียดของแต่ละพิธี ยังเป็นกำหนดการเบื้องต้น หากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
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