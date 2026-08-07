โล่งอก! แม่แจ้งข่าวเจอตัว เด็กหญิงออทิสติกชาวอเมริกันแล้ว หลังหายตัวที่ทองหล่อ
แม่แจ้งข่าวเจอตัว เด็กหญิงออทิสติกชาวอเมริกันวัย 12 ปีแล้ว หลังจากที่หายจากบริเวณซอยทองหล่อ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
จากกรณี ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตามหาเด็กหญิงชาวอเมริกันวัย 12 ปี ภายหลังสูญหายจากบริเวณซอยทองหล่อ 2 โดยทางมูลนิธิกระจกเงาได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เด็กหาย !!!
ชื่อ Jazmyn Rain Barnes (จัสมิน เรน บาร์น) สัญชาติอเมริกัน อายุ 12 ปี หายออกจากบริเวณซอยทองหล่อ 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 01.30 น. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด Luna Young ซึ่งเป็นบัญชีของแม่เด็กได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า “พวกเขาเจอลูกฉันแล้ว พวกเขาเจอเธอแล้ว
ตอนนี้ฉันยังไม่รู้จะพูดอะไรเลย ลูกของฉันถูกพบตัวแล้ว และตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือไปหาลูกและกอดลูกไว้ในอ้อมแขนอีกครั้ง
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณจากใจจริง ถึงทุกคนที่ช่วยแชร์รูปลูกของฉัน ช่วยออกตามหา อธิษฐาน ส่งข้อความ โทรหา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ติดต่อเจ้าหน้าที่ และไม่ยอมล้มเลิกการค้นหาลูกของฉัน ฉันไม่มีวันอธิบายได้เลยว่ากำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกคนมีความหมายกับครอบครัวเรามากแค่ไหน
ตอนนี้ขอเวลาฉันสักนิดนะคะ พอฉันได้ลูกกลับมาอยู่กับฉันแล้ว ฉันจะออกมาพูดกับทุกคนและอัปเดตเรื่องราวทั้งหมด
ตอนนี้ฉันแค่อยากได้ลูกกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของฉันเท่านั้น เจ้าหน้าที่พบตัวเธอแล้ว”
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