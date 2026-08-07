เผยเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ดับ เป็นเสือเด็กอายุ 1 ปี ช่วงซุกซน ไม่เข้าข่ายเสือกินคน
เผยเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ดับ เป็นเสือเด็กอายุ 1 ปี ช่วงซุกซน เข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่นอนอยู่เป็นเหยื่อ ไม่เข้าข่ายเสือกินคน
จากกรณีสะเทือนขวัญ ภายหลังจากที่เสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบุกเข้าไปทำร้ายและลากตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ขณะกำลังนอนพักผ่อนในช่วงเช้ามืด บริเวณอาคารในที่ทำการฯ เป็นเหตุเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเสียชีวิตนั้น
ล่าสุด นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้แถลงผลการสอบว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลภาพถ่ายลายเสือโคร่ง (Camera Trap) ซึ่งมีการจัดเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี จนสามารถระบุอัตลักษณ์ลายเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำ ทำให้ยืนยันตัวตนเสือโคร่งได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็น 1 ในลูกเสือโคร่งเพศผู้จำนวน 3 ตัว ของ “แม่เสืออภิญญา” ซึ่งเป็นครอบครัวเสือที่อาศัยและใช้เส้นทางหากินตามธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตรบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมทางวิชาการและสัญชาตญาณสัตว์ป่า ทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติ เนื่องจากลูกเสือโคร่งมีอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่า มีพฤติกรรมซุกซน อยากรู้อยากเห็น และเริ่มแยกตัวออกมาเดินหากิน ประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนหลับราบขนานกับพื้น ทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติจึงเข้าโจมตี ซึ่งโดยปกติแล้วหากเสือพบเห็นมนุษย์ในท่ายืน การเคลื่อนไหว หรือส่งเสียง เสือจะตกใจและหลบหนีไปทันที
ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายเสือกินคน เนื่องจากยังไม่มีพฤติกรรมทำร้ายมนุษย์ซ้ำซากหรือเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลัก อีกทั้งครอบครัวเสือยังคงหากินอยู่ในอาณาเขตเดิม ไม่ได้ตื่นตกใจจนแตกกระเจิงหนีออกนอกพื้นที่ หรือเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่รอบนอกแต่อย่างใด
สำหรับแนวทางและมาตรการบริหารจัดการต่อจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิด หากพบว่าสามารถหากินและล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติ จะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิม พร้อมเตรียมติดเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาว แต่หากพบแนวโน้มหรือมีพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำ จะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันที
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด ไม่เปิดโอกาสให้สัตว์ป่าเข้าถึงตัว โดยต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางประชิดหรือปฏิบัติงานลำพัง ต้องมีคู่หูเดินทางไปด้วย ปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยให้มิดชิด และเพิ่มแสงสว่างในจุดมืด โดยเฉพาะการนอนหลับต้องอยู่ในอาคารที่ปลอดภัย นอกจากนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราว จนกว่าการศึกษาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสือโคร่งและการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จะเสร็จสิ้น
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