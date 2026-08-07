เร่งตามหา “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ปั่นจักรยานแล้วไม่กลับบ้าน หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืด
เร่งตามหา “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ปั่นจักรยานแล้วไม่กลับบ้าน หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 6 แฟนสาวเผยปกติกลับบ้านตลอดและครั้งนี้ไม่ได้พกมือถือ
น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของนาย ธามัน เต้พันธ์ หรือ นาย เตวิช เต้พันธ์ หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายหลังจากที่ เต้ วงดราก้อนไฟว์ หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยาน ช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 69
น.ส.วลัยพรรณ ระบุว่า เต้ ดราก้อนไฟว์ ได้ปันรถจักรยาน 2 ล้อ ออกจากบ้านพักย่านบางกรวย เลี้ยวขวามุ่งหน้าการไฟฟ้าบางกรวย แต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยาน พร้อมกับสะพายกระเป้าเป้สีดำออกจากบ้านพักไป โดยไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวออกไปด้วย
ต่อมานายธามัน หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ ไม่กลับเข้าบ้าน และไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งตามปกติแล้วเวลาปั่นจักรยานเสร็จจะกลับเข้าบ้านทันที จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัว
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