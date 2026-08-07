ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 วันนี้ 16.15 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 วันนี้ 7 ส.ค. 69 เวลา 16.15 น. รีแมตช์ฟิลิปปินส์หลังเกมเดือด 5 เซตที่ฮานอย
ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงเตรียมลงสนามพบฟิลิปปินส์อีกครั้งในศึก BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 เลก 2 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.15 น. ก่อนที่ลูกเสิร์ฟแรกจะเริ่มขึ้นจริงในเวลาไล่เลี่ยกัน แฟนวอลเลย์บอลจึงควรเปิดรับชมล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ 16.15 น. เพื่อไม่ให้พลาดจังหวะเปิดเกม
ในสนามแรกกับฟิลิปปินส์ ทีมไทยต้องเล่นกันยาวถึง 5 เซตกว่าจะเอาชนะไปได้ 3 ต่อ 2 ด้วยสกอร์ 25-17, 19-25, 25-15, 18-25 และ 15-10 ในเซตตัดสิน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย พบ ฟิลิปปินส์
หากย้อนดูสถิติการเจอกันในรอบหลัง ทีมชาติไทยยังคงครองความได้เปรียบเหนือฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง เก็บชัยชนะมาได้ทุกนัดในรอบ 5 ปีหลังสุด
ไล่ตั้งแต่ชนะรวด 3-0 ในศึกซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ชนะ 3-1 ในซี วี.ลีก 2025 เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน รวมถึงชนะขาดลอย 3-0 ถึงสองนัดติดในซี วี.ลีก 2024 และย้อนไปถึงปี 2566 ที่ไทยก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะ 3-0 เช่นกัน
แต่ที่น่าสนใจคือ ระยะห่างของผลการแข่งขันเริ่มแคบลงเรื่อยๆ จากที่เคยชนะขาดแบบไม่เสียเซต มาสู่การเสียเซตให้ฟิลิปปินส์บ้างในปีที่แล้ว จนล่าสุดต้องลากยาวไปถึงเซตตัดสินเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สะท้อนพัฒนาการของทีมฟิลิปปินส์ที่ไต่ระดับขึ้นมาอย่างชัดเจน
สำหรับการแข่งขันเลก 2 ที่เชียงใหม่ครั้งนี้ มี 4 ชาติเข้าร่วมชิงชัยเช่นเดิม ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้ระบบพบกันหมดเพื่อจัดอันดับแชมป์ประจำเลก หลังจากเลกแรกที่เวียดนาม ทีมไทยปิดท้ายด้วยการเก็บชัยชนะครบทุกนัด ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ส่วนฟิลิปปินส์แม้จบอันดับท้ายตาราง แต่ก็ทิ้งผลงานที่กดดันไทยได้มากที่สุดในรายการเอาไว้
โปรแกรมของทีมไทยตลอด 3 วันในเลก 2 มีดังนี้ วันที่ 7 สิงหาคม พบฟิลิปปินส์ วันที่ 8 สิงหาคม พบอินโดนีเซีย และปิดท้ายวันที่ 9 สิงหาคม พบเจ้าภาพเวียดนาม โดยทุกนัดจะเริ่มการแข่งขันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของแต่ละวัน
แฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล one31 และ GMM25 หรือรับชมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน oneD
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: