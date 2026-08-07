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ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 วันนี้ 16.15 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:58 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 วันนี้ 16.15 น.

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 วันนี้ 7 ส.ค. 69 เวลา 16.15 น. รีแมตช์ฟิลิปปินส์หลังเกมเดือด 5 เซตที่ฮานอย

ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงเตรียมลงสนามพบฟิลิปปินส์อีกครั้งในศึก BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 เลก 2 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.15 น. ก่อนที่ลูกเสิร์ฟแรกจะเริ่มขึ้นจริงในเวลาไล่เลี่ยกัน แฟนวอลเลย์บอลจึงควรเปิดรับชมล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ 16.15 น. เพื่อไม่ให้พลาดจังหวะเปิดเกม

ในสนามแรกกับฟิลิปปินส์ ทีมไทยต้องเล่นกันยาวถึง 5 เซตกว่าจะเอาชนะไปได้ 3 ต่อ 2 ด้วยสกอร์ 25-17, 19-25, 25-15, 18-25 และ 15-10 ในเซตตัดสิน

สถิติการพบกันระหว่าง ไทย พบ ฟิลิปปินส์

หากย้อนดูสถิติการเจอกันในรอบหลัง ทีมชาติไทยยังคงครองความได้เปรียบเหนือฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง เก็บชัยชนะมาได้ทุกนัดในรอบ 5 ปีหลังสุด

ไล่ตั้งแต่ชนะรวด 3-0 ในศึกซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ชนะ 3-1 ในซี วี.ลีก 2025 เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน รวมถึงชนะขาดลอย 3-0 ถึงสองนัดติดในซี วี.ลีก 2024 และย้อนไปถึงปี 2566 ที่ไทยก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะ 3-0 เช่นกัน

แต่ที่น่าสนใจคือ ระยะห่างของผลการแข่งขันเริ่มแคบลงเรื่อยๆ จากที่เคยชนะขาดแบบไม่เสียเซต มาสู่การเสียเซตให้ฟิลิปปินส์บ้างในปีที่แล้ว จนล่าสุดต้องลากยาวไปถึงเซตตัดสินเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สะท้อนพัฒนาการของทีมฟิลิปปินส์ที่ไต่ระดับขึ้นมาอย่างชัดเจน

สำหรับการแข่งขันเลก 2 ที่เชียงใหม่ครั้งนี้ มี 4 ชาติเข้าร่วมชิงชัยเช่นเดิม ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้ระบบพบกันหมดเพื่อจัดอันดับแชมป์ประจำเลก หลังจากเลกแรกที่เวียดนาม ทีมไทยปิดท้ายด้วยการเก็บชัยชนะครบทุกนัด ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ส่วนฟิลิปปินส์แม้จบอันดับท้ายตาราง แต่ก็ทิ้งผลงานที่กดดันไทยได้มากที่สุดในรายการเอาไว้

โปรแกรมของทีมไทยตลอด 3 วันในเลก 2 มีดังนี้ วันที่ 7 สิงหาคม พบฟิลิปปินส์ วันที่ 8 สิงหาคม พบอินโดนีเซีย และปิดท้ายวันที่ 9 สิงหาคม พบเจ้าภาพเวียดนาม โดยทุกนัดจะเริ่มการแข่งขันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของแต่ละวัน

แฟนวอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล one31 และ GMM25 หรือรับชมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน oneD

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:58 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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