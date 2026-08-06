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ย้อนคดี นักโทษประหารที่สวยที่สุด ยอมตายแทนแฟนหนุ่ม รักคนผิดชีวิตดิ่งเหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 20:01 น.
เถาจิง หญิงสาววัย 20 ปีรับโทษประหารชีวิตคดียาเสพติด

ย้อนคดี “เถาจิง” นักโทษประหารที่สวยที่สุดวัย 20 ปี รับโทษประหารชีวิตคดียาเสพติด ยอมปกปิดความผิดให้แฟนหนุ่มจนตัวตาย เผยคำขอสุดท้าย

โทษประหารชีวิตยังเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันเรื่อยมา ประเทศจีนประหารชีวิตนักโทษบ่อยครั้ง รัฐบาลเก็บข้อมูลสถิติที่แท้จริงไว้เป็นความลับ นักโทษแต่ละคนต่างมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เตือนใจคนในสังคม บางคนทำผิดร้ายแรง แต่บางคนก็มีเรื่องราวที่น่าเสียดาย ย้ำเตือนให้เห็นว่าคนเราไม่ควรเลือกเดินในทางที่ผิด

ความผิดฐานค้ายาเสพติดมีระวางโทษหนักมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน ศาลมักตัดสินลงโทษสูงสุด หญิงสาววัย 20 ปีคนหนึ่งชื่อ เถาจิง รับโทษประหารในคดีนี้ แม้เวลาจะผ่านไปนานเกือบ 30 ปี ชาวเน็ตยังคงพูดถึงเธอ เพราะเธอหน้าตาดีจนคนตั้งฉายาว่านักโทษประหารที่สวยที่สุด หลายคนรู้สึกสงสารเพราะเธอเลือกทางผิดเพียงเพราะความรัก

พ่อและแม่ของเถาจิงหย่าร้างกันตั้งแต่เธออายุน้อย พี่เขยเป็นคนเลี้ยงดูเธอมาจนโต หลังเรียนจบมัธยมปลาย เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดจึงไปเรียนตัดผมและเปิดร้านซาลอน สมัยนั้นคนมักมองอาชีพช่างตัดผมหญิงในแง่ลบ เธอมีหน้าตาสวยงามและมีชายหนุ่มมาตามจีบมากมาย แต่เจ้าตัวกลับไปหลงรักชายหนุ่มต่างเมืองชื่อ หยาง ซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติด

เมื่อรู้ว่าแฟนหนุ่มค้ายา เธอก็ไม่ยอมเลิกรา ซ้ำยังติดยาเสพติดไปด้วย แฟนหนุ่มหลอกให้เธอช่วยขนยาเสพติดโดยใช้วิธีซ่อนไว้ในร่างกายเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ศุลกากร เขาบังคับให้เธอไปใส่ห่วงคุมกำเนิดที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์และเป็นวิธีซ่อนยาในช่องคลอด ทั้งสองคนยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะเชื่อใจและไม่หักหลังกันเด็ดขาด

เถาจิงถูกตำรวจจับกุมตัวตั้งแต่การส่งยาเสพติดครั้งแรก เจ้าหน้าที่ยึดของกลางเป็นยาไอซ์ ตำรวจสอบสวนและเสนอทางรอดให้ โดยบอกว่าหากยอมซัดทอดถึงผู้จ้างวานจะได้รับการลดโทษหรืออาจรอดพ้นความตาย แต่เธอยึดมั่นในสัญญาความรัก ยอมตายดีกว่าหักหลังแฟนหนุ่ม ศาลจึงพิพากษาประหารชีวิตและสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต

ก่อนถึงวาระสุดท้ายวันที่ 26 ตุลาคม 2534 เถาจิงขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจถอดห่วงคุมกำเนิดออกจากร่างกาย เพื่อให้ตัวเองจากโลกนี้ไปอย่างสะอาดที่สุด ในช่วงเวลาบอกลาครอบครัว เธอบอกพี่ชายไม่ให้ร้องไห้ แต่สุดท้ายเธอก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ สวมกอดแม่ที่อายุมากแล้วและร้องไห้อย่างหนัก พร้อมทิ้งกระดาษแผ่นเล็กที่มีข้อความภาษาจีน 5 คำไว้เป็นคำสั่งเสียว่า “แม่ที่รักของหนู”

เถาจิง นักโทษประหารหน้าตาดี-3เถาจิง นักโทษประหารหน้าตาดี-2 เถาจิง นักโทษประหารหน้าตาดีวัย 20 ปี

ข้อมูลจาก : setn และ hk01

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 20:01 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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