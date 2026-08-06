โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกรณีพิเศษ 3 รมช.มหาดไทย ขึ้นเป็น นายกองเอก
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกรณีพิเศษให้ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลื่อนเป็น “นายกองเอก”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ว่าที่นายกองเอก พลพีร์ สุวรรณฉวี เป็น นายกองเอก
2. ว่าที่นายกองเอก เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก
3. ว่าที่นายกองเอก วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เป็น นายกองเอก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลจาก : ratchakitcha
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