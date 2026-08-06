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โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกรณีพิเศษ 3 รมช.มหาดไทย ขึ้นเป็น นายกองเอก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 15:52 น.
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ รมช.มหาดไทย เป็น นายกองเอก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกรณีพิเศษให้ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลื่อนเป็น “นายกองเอก”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. ว่าที่นายกองเอก พลพีร์ สุวรรณฉวี เป็น นายกองเอก

2. ว่าที่นายกองเอก เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก

3. ว่าที่นายกองเอก วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เป็น นายกองเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ รมช.มหาดไทย เป็น นายกองเอก
ข้อมูลจาก : ratchakitcha

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 15:52 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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