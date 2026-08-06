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เปิดเบื้องหลัง ครูโพสต์ด่าเด็กเจนนี้! วงในแฉเหตุผลทำขึ้น ตอบคำถามมาสายสุดอุบาทว์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 16:08 น.
เปิดเบื้องหลังครูโพสต์ด่าเด็กเจนนี้! วงในแฉเหตุผลทำขึ้น ตอบคำถามมาสายสุดอุบาทว์
ภาพจาก : Maxwell H. Zniper

กระจ่างแล้ว! หลังข้าราชการครูรุ่นใหญ่โพสต์ระบายความในใจดุเดือด ล่าสุดชาวเน็ตเผยเบื้องหลังทำครูของขึ้น ชี้ถูกนักเรียนชายตอบคำถามเรื่องมาสายด้วยพฤติกรรมส่วนตัวในห้องน้ำ

กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการศึกษาที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ กรณีข้าราชการครูรุ่นใหญ่ซึ่งรับราชการสอนหนังสือมาเกือบ 30 ปี ออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นตันใจถึงพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่จนกลายเป็นไวรัล ยอดกดไลก์เฉียดแสนครั้ง และมีการแชร์ต่อถกเถียงกันอย่างดุเดือด
ความคืบหน้าล่าสุด โลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยชนวนเหตุเบื้องหลังที่ทำให้คุณครูท่านนี้ถึงขั้นหลุดโพสต์ข้อความตัดพ้อรุนแรง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Maxwell H. Zniper ได้โพสต์ข้อความแฉถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนว่า ต้นเหตุเกิดจากนักเรียนชายคนหนึ่งเดินทางมาสาย เมื่อคุณครูเอ่ยถามถึงสาเหตุ นักเรียนกลับตอบด้วยคำพูดเชิงไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวในห้องน้ำ
เรื่องราวยิ่งทวีความรุนแรงและล้ำเส้นเมื่อเพื่อนร่วมชั้นเข้ามาโต้ตอบในลักษณะยุยง นำเรื่องผู้เป็นแม่เข้ามาเกี่ยวข้อง จนเกิดการพูดจาโต้เถียงกันต่อหน้าครูและเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติครูผู้สอนและลบหลู่ศีลธรรมอย่างรุนแรง
ครูชี้ไม่ได้ถูกทำร้าย แต่คำพูดสะท้อนสถาบันครอบครัวเปราะบาง
ภาพจาก : Maxwell H. Zniper

ครูชี้ไม่ได้ถูกทำร้าย แต่คำพูดสะท้อนสถาบันครอบครัวเปราะบาง

ก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปในโพสต์ต้นเรื่อง คุณครูเจ้าของโพสต์ระบุว่า ตนเองเป็นครูมาตั้งแต่ปี 2537 สอนลูกศิษย์มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ไม่เคยเจอพฤติกรรมของนักเรียนที่ยากจะรับได้เท่ายุคปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม มีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าเด็กกล้าทำร้ายหรือปีนเกลียวครูหรือไม่ ซึ่งคุณครูได้เข้ามาตอบชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่า นักเรียนไม่ได้กระทำอย่างนั้นกับตนโดยตรง และไม่มีเด็กคนไหนกล้าทำ

ทว่า สิ่งที่แสดงออกมาผ่านความคิดและคำพูดของเด็กต่างหาก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว และเป็นชุดความคิดที่สกปรกเกินกว่าคนรุ่นตนจะรับฟังได้

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ส่วนกรณีที่มีชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่า ครูอาจจะปรับตัวไม่ทันโลกยุคใหม่นั้น คุณครูได้ตอบกลับอย่างประนีประนอมว่า ตนยอมรับว่าปรับตัวตามไม่ทันจริงๆ จึงทำได้เพียงนำเรื่องราวนี้มาสั่งสอนนักเรียนในห้องเรียน ให้รู้จักแยกแยะความรับผิดชอบชั่วดีระหว่างมนุษย์กับสัตว์

โดยชี้ให้เด็กเห็นว่า มนุษย์ย่อมรู้จักศีลธรรม ความถูกต้อง และไม่กระทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมในครอบครัว ซึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ตนตัดสินใจโพสต์ระบายลงบนสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ จากความฮือฮาของกระแสข่าวดังกล่าว จนมีผู้เข้ามาสอบถามว่ารายการข่าวชื่อดังอย่าง “โหนกระแส” ได้ติดต่อเชิญไปออกรายการหรือไม่ คุณครูระบุทิ้งท้ายว่า ได้แจ้ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ไปแล้วว่า ในสัปดาห์นี้มีตารางสอนแน่นเต็มทุกคาบ จึงไม่สามารถปลีกตัวไปร่วมรายการได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 16:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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