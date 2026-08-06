เปิดเบื้องหลัง ครูโพสต์ด่าเด็กเจนนี้! วงในแฉเหตุผลทำขึ้น ตอบคำถามมาสายสุดอุบาทว์
กระจ่างแล้ว! หลังข้าราชการครูรุ่นใหญ่โพสต์ระบายความในใจดุเดือด ล่าสุดชาวเน็ตเผยเบื้องหลังทำครูของขึ้น ชี้ถูกนักเรียนชายตอบคำถามเรื่องมาสายด้วยพฤติกรรมส่วนตัวในห้องน้ำ
ครูชี้ไม่ได้ถูกทำร้าย แต่คำพูดสะท้อนสถาบันครอบครัวเปราะบาง
ก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปในโพสต์ต้นเรื่อง คุณครูเจ้าของโพสต์ระบุว่า ตนเองเป็นครูมาตั้งแต่ปี 2537 สอนลูกศิษย์มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ไม่เคยเจอพฤติกรรมของนักเรียนที่ยากจะรับได้เท่ายุคปัจจุบัน
ท่ามกลางกระแสคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม มีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าเด็กกล้าทำร้ายหรือปีนเกลียวครูหรือไม่ ซึ่งคุณครูได้เข้ามาตอบชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่า นักเรียนไม่ได้กระทำอย่างนั้นกับตนโดยตรง และไม่มีเด็กคนไหนกล้าทำ
ทว่า สิ่งที่แสดงออกมาผ่านความคิดและคำพูดของเด็กต่างหาก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว และเป็นชุดความคิดที่สกปรกเกินกว่าคนรุ่นตนจะรับฟังได้
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ส่วนกรณีที่มีชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่า ครูอาจจะปรับตัวไม่ทันโลกยุคใหม่นั้น คุณครูได้ตอบกลับอย่างประนีประนอมว่า ตนยอมรับว่าปรับตัวตามไม่ทันจริงๆ จึงทำได้เพียงนำเรื่องราวนี้มาสั่งสอนนักเรียนในห้องเรียน ให้รู้จักแยกแยะความรับผิดชอบชั่วดีระหว่างมนุษย์กับสัตว์
โดยชี้ให้เด็กเห็นว่า มนุษย์ย่อมรู้จักศีลธรรม ความถูกต้อง และไม่กระทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมในครอบครัว ซึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ตนตัดสินใจโพสต์ระบายลงบนสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ จากความฮือฮาของกระแสข่าวดังกล่าว จนมีผู้เข้ามาสอบถามว่ารายการข่าวชื่อดังอย่าง “โหนกระแส” ได้ติดต่อเชิญไปออกรายการหรือไม่ คุณครูระบุทิ้งท้ายว่า ได้แจ้ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ไปแล้วว่า ในสัปดาห์นี้มีตารางสอนแน่นเต็มทุกคาบ จึงไม่สามารถปลีกตัวไปร่วมรายการได้
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