ศาลพิพากษายืน จำคุก 2 ปี คนขับรถบัส มข. ชน “น้องอาย” นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 4 ปี คนขับรถบัส มข. ชน “น้องอาย” นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ลดโทษกึ่งหนึ่งหลังสารภาพ เหลือ 2 ปี
จากคดีรถบัสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จนเป็นเหตุให้ น.ส.อรุณนภา วัฒนพานิช หรือ “น้องอาย” เสียชีวิต ซึ่งเป็นคดีดังเมื่อปี 2565 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คือกำหนดโทษจำคุก 4 ปี และลดโทษกึ่งหนึ่งจากการรับสารภาพ เหลือจำคุก 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ
ซึ่งภายหลังคำพิพากษามารดาผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์ว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ความรู้สึกที่ยังคงอยู่คือความเสียใจต่อการสูญเสียลูกสาว แต่สิ่งที่ตั้งใจมาตลอดคืออยากให้คดีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุและความประมาท ซึ่งไม่ได้สร้างความสูญเสียเฉพาะผู้เสียหาย แต่ยังส่งผลต่อผู้กระทำด้วย หากทุกคนเกิดความกลัวที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้ แม้น้องอายจะไม่มีโอกาสได้เป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยตามความตั้งใจ แต่หากการสูญเสียครั้งนี้ช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ ก็ถือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมย้ำว่า สิ่งที่ครอบครัวต้องการไม่ใช่เพียงความเป็นธรรม แต่ต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้คนมักมุ่งคิดว่าจะทำอย่างไรให้รับโทษน้อยที่สุด แทนที่จะกลัวไม่ให้เหตุเกิดขึ้น ซึ่งมองว่าเป็นความกลัวที่ถูกต้องและจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า
หลังศาลมีคำพิพากษา ตนเองได้เดินเข้าไปหาคู่กรณีที่เป็นผู้ขับรถ พร้อมกล่าวขออโหสิกรรมต่อกัน เพราะเชื่อว่าทุกครอบครัวต่างมีบุคคลอันเป็นที่รัก แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุและผล และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และสำหรับคดีแพ่ง ซึ่งมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำเลยที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตยื่นฎีกา โดยตามขั้นตอน หากมีการยื่นฎีกา จะต้องแจ้งฝ่ายโจทก์เพื่อให้แสดงความเห็นว่าจะคัดค้านหรือไม่ หากไม่มีการคัดค้าน ศาลจะพิจารณาว่าจะรับฎีกาหรือไม่รับฎีกา หากไม่รับฎีกา คดีก็จะสิ้นสุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่หากรับฎีกา ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินคดีต่อในชั้นศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝ่ายโจทก์ยังไม่ได้รับเอกสารหรือหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการคัดค้านแต่อย่างใด
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