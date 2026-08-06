ไขข้อสงสัยร่อง 11 คืออะไร ต่างจากซิกแพคตรงไหน ดูดไขมันปั้นกล้ามท้องเสี่ยงแค่ไหน
เจาะกายวิภาคของร่อง 11 เทียบกับซิกแพค พร้อมวิธีสร้างกล้ามท้องด้วยตัวเอง และข้อควรระวังก่อนดูดไขมันปั้นกล้าม หลังมีกรณีร้องเรียนคลินิกในกรุงเทพฯ
กระแส ร่อง 11 กลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากกระแสข่าวผู้หญิงวัย 36 ปี เดินทางเข้าร้องเรียน กรณีดูดไขมันทำแนวกล้ามหน้าท้องกับคลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หลายคนจึงเกิดคำถามว่า แท้จริงแล้วร่อง 11 คืออะไร เป็นเรื่องของการออกกำลังกายตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาหัตถการทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว
ร่อง 11 คืออะไรกันแน่?
หากอธิบายให้เข้าใจง่าย ร่อง 11 คือเส้นแนวตั้งสองเส้นที่ปรากฏบริเวณหน้าท้อง โดยวางตัวขนานกันจนดูคล้ายกับตัวเลข 11 คำนี้ไม่ใช่ศัพท์ทางการแพทย์หรือชื่อโรค แต่เป็นคำศัพท์ที่วงการฟิตเนสและความงามนิยมใช้เรียกลักษณะรูปร่างแบบหนึ่ง
ในทางกายวิภาคศาสตร์ เส้นที่มองเห็นนั้นคือขอบด้านข้างของกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดตรง หรือ rectus abdominis ซึ่งเรียกว่า linea semilunaris กล้ามเนื้อชุดนี้วางตัวเป็นคู่ขนานตามแนวกึ่งกลางลำตัว การที่ใครสักคนจะมีร่องท้องชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าร่างกายแข็งแรงกว่าคนอื่นเสมอไป เนื่องจากความคมชัดของเส้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะบุคคล ทั้งโครงสร้างกล้ามเนื้อตั้งแต่กำเนิด ปริมาณและการกระจายตัวของไขมันใต้ผิวหนัง ความยืดหยุ่นของผิว รวมถึงแสงและมุมกล้องขณะถ่ายภาพ
ร่อง 11 กับ ซิกแพค ต่างกันตรงไหน?
หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ร่อง 11 และ ซิกแพค เป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนกัน แต่ในความจริงแล้ว ทั้งสองคำอ้างอิงถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดเดียวกัน เพียงแต่มองคนละมิติ
ซิกแพค (Six-Pack)
เกิดจากเอ็นพาดขวาง (tendinous intersections) ที่ตัดผ่านกล้ามเนื้อ rectus abdominis จนเกิดเป็นก้อนกล้ามเนื้อเรียงตัวในแนวนอน
ร่อง 11 (11-Line Abs)
คือขอบด้านข้างของกล้ามเนื้อมัดเดียวกันนี้ที่มองเห็นเป็นเส้นตั้ง
หากร่างกายมีความชัดของซิกแพค ก็มีโอกาสมองเห็นร่อง 11 ชัดเจนควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ค่านิยมที่ว่า “ผู้หญิงมีร่อง 11 ผู้ชายมีซิกแพค” จึงเป็นเพียงภาษาทางการตลาด ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางชีววิทยา เพราะผู้ชายก็สามารถมีร่อง 11 ได้เช่นกัน
ปั้นร่อง 11 เองได้ไหม ต้องทำอย่างไร?
เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ แต่ต้องเข้าใจหลักการทำงานของร่างกายก่อนว่า ไม่สามารถสั่งลดไขมันเฉพาะจุดได้ การซิทอัพจำนวนมากไม่ได้การันตีว่าไขมันหน้าท้องจะลดลงเฉพาะจุดได้ แนวทางที่ได้ผลจริงคือการดูแลร่างกายโดยรวม ได้แก่
-
ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
-
ฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว เช่น ท่าแพลงก์ (Plank)
-
ควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกตามความเหมาะสม
-
รับประทานอาหารให้ครบถ้วนและสมดุล พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ
ทั้งนี้ ไม่มีระยะเวลาตายตัวว่าต้องฝึกนานเท่าใดจึงจะเห็นผล เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างร่างกาย ปริมาณไขมันสะสม และลักษณะผิวหนังของแต่ละบุคคล
ดูดไขมันปั้นร่อง 11 ปลอดภัยแค่ไหน?
หัตถการดูดไขมันเน้นแนวกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกกันว่า Sexy Line / High-Definition Liposuction ถือเป็นการผ่าตัดทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เพียงบริการเสริมความงามทั่วไป
ข้อมูลทางวิชาการระบุว่า การดูดไขมันในชั้นที่ตื้นเกินไปอาจส่งผลให้ผิวหนังขรุขระ ไม่เรียบเนียน และอาจกระทบต่อเนื้อเยื่อหรือหลอดเลือดใต้ผิวหนังได้ นอกจากนี้ รายงานจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Plastic Surgeons) ยังระบุถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น รูปร่างไม่สม่ำเสมอ การเกิดพังผืด ก้อนแข็ง การติดเชื้อ หรือกรณีที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ
ข้อเตือนใจจากเคสข่าว
สำหรับกรณีการร้องเรียนคลินิกย่านลาดพร้าวที่กำลังเป็นข่าว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจทำหัตถการ คือต้องตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์ผู้ทำการรักษาให้แน่ชัด เลือกสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และพูดคุยกับแพทย์อย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จริง ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจลงนามในเอกสารยินยอมทุกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-
เปิดภาพ ‘นิวเคลียร์’ อวดหุ่นร่อง 11 สุดแซ่บ ยิ่งโสดยิ่งสวยขึ้นเป็นกอง
-
หุ่นลีน คืออะไร พร้อมวิธีปั้นหน้าท้องให้เฟิร์มกระชับ เสริมลุคมั่นใจ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: