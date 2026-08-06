สุขภาพและการแพทย์

ไขข้อสงสัยร่อง 11 คืออะไร ต่างจากซิกแพคตรงไหน ดูดไขมันปั้นกล้ามท้องเสี่ยงแค่ไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 16:07 น.
ร่อง 11 คืออะไร ต่างจากซิกแพคอย่างไร ทำเองได้ไหมก่อนคิดเรื่องดูดไขมัน

เจาะกายวิภาคของร่อง 11 เทียบกับซิกแพค พร้อมวิธีสร้างกล้ามท้องด้วยตัวเอง และข้อควรระวังก่อนดูดไขมันปั้นกล้าม หลังมีกรณีร้องเรียนคลินิกในกรุงเทพฯ

กระแส ร่อง 11 กลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากกระแสข่าวผู้หญิงวัย 36 ปี เดินทางเข้าร้องเรียน กรณีดูดไขมันทำแนวกล้ามหน้าท้องกับคลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หลายคนจึงเกิดคำถามว่า แท้จริงแล้วร่อง 11 คืออะไร เป็นเรื่องของการออกกำลังกายตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาหัตถการทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว

ร่อง 11 คืออะไรกันแน่?

หากอธิบายให้เข้าใจง่าย ร่อง 11 คือเส้นแนวตั้งสองเส้นที่ปรากฏบริเวณหน้าท้อง โดยวางตัวขนานกันจนดูคล้ายกับตัวเลข 11 คำนี้ไม่ใช่ศัพท์ทางการแพทย์หรือชื่อโรค แต่เป็นคำศัพท์ที่วงการฟิตเนสและความงามนิยมใช้เรียกลักษณะรูปร่างแบบหนึ่ง

ในทางกายวิภาคศาสตร์ เส้นที่มองเห็นนั้นคือขอบด้านข้างของกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดตรง หรือ rectus abdominis ซึ่งเรียกว่า linea semilunaris กล้ามเนื้อชุดนี้วางตัวเป็นคู่ขนานตามแนวกึ่งกลางลำตัว การที่ใครสักคนจะมีร่องท้องชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าร่างกายแข็งแรงกว่าคนอื่นเสมอไป เนื่องจากความคมชัดของเส้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะบุคคล ทั้งโครงสร้างกล้ามเนื้อตั้งแต่กำเนิด ปริมาณและการกระจายตัวของไขมันใต้ผิวหนัง ความยืดหยุ่นของผิว รวมถึงแสงและมุมกล้องขณะถ่ายภาพ

ร่อง 11 กับ ซิกแพค ต่างกันตรงไหน?

ร่อง 11 กับ ซิกแพค ต่างกันตรงไหน?

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ร่อง 11 และ ซิกแพค เป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนกัน แต่ในความจริงแล้ว ทั้งสองคำอ้างอิงถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องมัดเดียวกัน เพียงแต่มองคนละมิติ

ซิกแพค (Six-Pack)

เกิดจากเอ็นพาดขวาง (tendinous intersections) ที่ตัดผ่านกล้ามเนื้อ rectus abdominis จนเกิดเป็นก้อนกล้ามเนื้อเรียงตัวในแนวนอน

ร่อง 11 (11-Line Abs)

คือขอบด้านข้างของกล้ามเนื้อมัดเดียวกันนี้ที่มองเห็นเป็นเส้นตั้ง

หากร่างกายมีความชัดของซิกแพค ก็มีโอกาสมองเห็นร่อง 11 ชัดเจนควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ค่านิยมที่ว่า “ผู้หญิงมีร่อง 11 ผู้ชายมีซิกแพค” จึงเป็นเพียงภาษาทางการตลาด ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางชีววิทยา เพราะผู้ชายก็สามารถมีร่อง 11 ได้เช่นกัน

ปั้นร่อง 11 เองได้ไหม ต้องทำอย่างไร?

เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ แต่ต้องเข้าใจหลักการทำงานของร่างกายก่อนว่า ไม่สามารถสั่งลดไขมันเฉพาะจุดได้ การซิทอัพจำนวนมากไม่ได้การันตีว่าไขมันหน้าท้องจะลดลงเฉพาะจุดได้ แนวทางที่ได้ผลจริงคือการดูแลร่างกายโดยรวม ได้แก่

  • ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

  • ฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว เช่น ท่าแพลงก์ (Plank)

  • ควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกตามความเหมาะสม

  • รับประทานอาหารให้ครบถ้วนและสมดุล พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ

ทั้งนี้ ไม่มีระยะเวลาตายตัวว่าต้องฝึกนานเท่าใดจึงจะเห็นผล เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างร่างกาย ปริมาณไขมันสะสม และลักษณะผิวหนังของแต่ละบุคคล

ปั้นร่อง 11 เองได้ไหม ต้องทำอย่างไร?

ดูดไขมันปั้นร่อง 11 ปลอดภัยแค่ไหน?

หัตถการดูดไขมันเน้นแนวกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกกันว่า Sexy Line / High-Definition Liposuction ถือเป็นการผ่าตัดทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เพียงบริการเสริมความงามทั่วไป

ข้อมูลทางวิชาการระบุว่า การดูดไขมันในชั้นที่ตื้นเกินไปอาจส่งผลให้ผิวหนังขรุขระ ไม่เรียบเนียน และอาจกระทบต่อเนื้อเยื่อหรือหลอดเลือดใต้ผิวหนังได้ นอกจากนี้ รายงานจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Plastic Surgeons) ยังระบุถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น รูปร่างไม่สม่ำเสมอ การเกิดพังผืด ก้อนแข็ง การติดเชื้อ หรือกรณีที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ

ข้อเตือนใจจากเคสข่าว

สำหรับกรณีการร้องเรียนคลินิกย่านลาดพร้าวที่กำลังเป็นข่าว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจทำหัตถการ คือต้องตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์ผู้ทำการรักษาให้แน่ชัด เลือกสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และพูดคุยกับแพทย์อย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จริง ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจลงนามในเอกสารยินยอมทุกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 16:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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