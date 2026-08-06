สิ้นตำนานวงการโฆษณา “ประกิต อภิสารธนรักษ์” ผู้ก่อตั้ง “ประกิต โฮลดิ้ง” เอเจนซี่โฆษณาเก่าแก่
สิ้นตำนานวงการโฆษณา “ประกิต อภิสารธนรักษ์” ผู้ก่อตั้ง “ประกิต โฮลดิ้ง” เอเจนซี่โฆษณาเก่าแก่ของไทย ด้วยอายุ 86 ปี
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธาน และ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในวงการเอเจนซี่โฆษณาไทยเสียชีวิตแล้ว ด้วยอายุ 86 ปี
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประกิตโฮลดิ้ง ในฐานะบุตรชาย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ขอขอบคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ และทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ผมและครอบครัว อภิสารธนรักษ์ หลังการจากไปอย่างสงบของคุณพ่อประกิต ความรักและความปรารถนาดีจากทุกคนเป็นพลังใจที่มีความหมายกับพวกเรามากในช่วงเวลานี้”
โดยกำหนดการงานพิธีรดน้ำ สวดอภิธรรม และ พิธีพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นที่ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร โดยจัดรดน้ำศพ วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 15.00 น. และสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 16 สิงหาคม งดวันที่ 12 สิงหาคม
สำหรับ ประกิต โฮลดิ้ง นั้นในช่วงที่ผ่านมามีผลงานกับ Dutch Mill และ รพ.ร่วมใจรักษ์ ซึ่งบริษัท ประกิต โฮลดิ้ง นั้น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 จึงมีประสบการณ์ในตลาดสื่อของประเทศไทยมายาวนาน 48 ปี
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