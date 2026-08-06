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สาวสุดช้ำ ทุ่มเงินดูดไขมันทำร่อง 11 สุดท้ายกล้ามท้องพังผิดรูป เสียโฉมจนซึมเศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 15:07 น.
สาวดูดไขมันร่อง 11 พลาด ทำท้องย้วยเสียโฉม
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

สาวร้องสื่อดูดไขมันสร้างกล้ามท้องร่อง 11 ที่คลินิก ทำหน้าท้องพัง ผิวหนังย่น-แข็งเป็นไต ยอมรับอายจนไม่กล้าออกจากบ้าน ช้ำหนักป่วยซึมเศร้า

หญิงสาวรายหนึ่งเข้าร้องเรียนต่อสื่อและหน่วยงานภาครัฐ หลังตัดสินใจทำศัลยกรรมดูดไขมันเพื่อสร้างกล้ามท้องร่อง 11 แต่กลับได้รับผลลัพธ์สุดช้ำ หน้าท้องบิดเบี้ยว ย้วยเสียรูป และมีพังผืดเกาะแน่น จนทำให้สูญเสียความมั่นใจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อจิตใจจนต้องเผชิญกับอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

คุณหญิง (นามสมมติ) อายุ 44 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เรื่องราวเริ่มต้นจากตนได้เห็นโฆษณาชวนในโซเชียลมีเดียของคลินิกเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว เกี่ยวกับผ่าตัดดูดไขมันสร้างกล้ามท้องร่อง 11 ในราคาโปรโมชันดึงดูดใจเพียง 39,999 บาท

ทว่าในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เมื่อเธอเดินทางไปถึงคลินิกและเปลี่ยนชุดเตรียมเข้าห้องผ่าตัดแล้ว กลับมีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า หากต้องการให้ทรงหน้าท้องและรูปร่างออกมาสวยสมบูรณ์แบบจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเพื่อให้ยอดรวมเป็น 70,000 บาท เป็นการเสนอให้จ่ายเพิ่มอีก 30,000 บาท เพื่อไม่ให้หน้าท้องย้วยหรือไม่ได้สัดส่วนที่สมดุล

ผู้เสียหาย เผยว่า ตอนนั้นรู้สึกกดดันและสับสนอย่างมาก แต่ด้วยความกลัวว่าหากปฏิเสธแล้วผลลัพธ์ผ่าตัดขั้นแรกจะออกมาไม่สวยงาม จึงจำยอมต้องจ่ายเงินเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

ร่อง 11 คืออะไร ต่างจากซิกแพคอย่างไร ทำเองได้ไหมก่อนคิดเรื่องดูดไขมัน

หลังการผ่าตัดผ่านไปราว 2 เดือน (ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2569) คุณหญิงเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ เนื่องจากรูปทรงของกล้ามท้องที่ทำมาเริ่มบิดเบี้ยว บูดเบี้ยว ผิดรูป และโครงสร้างไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คุยไว้

ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม 2569 เธอได้ติดต่อกลับไปที่คลินิกเพื่อขอแก้ไข แต่กลับได้รับการปฏิเสธการดูแลจากพนักงาน
ตนจึงตัดสินใจไปเขียนคอมเมนต์รีวิวเตือนภัยผู้บริโภครายอื่นบนหน้าเพจเฟซบุ๊กของคลินิกดังกล่าว แต่กลับถูกผู้ดูแลเพจลบคอมเมนต์และบล็อกบัญชีใช้งานทันที

ด้วยความวิตกกังวลเดือนกรกฎาคม 2569 คุณหญิงจึงเดินทางไปปรึกษาโรงพยาบาลแห่งอื่นเพื่อให้ช่วยตรวจผลการผ่าตัด ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผิวหน้าท้องบริเวณร่องสกินมีความลึกเกินไป ผิวหนังย่น ไหม้ และแข็งเป็นไตคล้ายไตปลาเนื่องจากเกิดพังผืดเกาะอยู่ภายใน หากต้องการผ่าตัดแก้ไขเพื่อเลาะพังผืดและเย็บแต่งหน้าท้องใหม่ มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 300,000 บาท

เธอเปิดเผยว่าหลังผ่าตัดมาไม่กล้าใส่ชุดกีฬาหรือชุดออกกำลังกายอีกเลย เพราะสูญเสียความมั่นใจมาก ทั้งยังรู้สึกอายจนไม่อยากออกไปไหนและไม่อยากออกจากบ้านส่งผลให้สภาพจิตใจย่ำแย่สะสมและต้องเผชิญกับอาการซึมเศร้า ทั้งนี้ อยากให้แพทย์ผู้ผ่าตัดออกมารับผิดชอบค่าเสียหาย

สาวช้ำทำศัลยกรรมดูดไขมันร่อง 11 หน้าท้องพัง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ปัจจุบันผู้เสียหายได้เดินสายเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐเพื่อทวงความเป็นธรรม วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เดินทางร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จากนั้น 24 กรกฎาคม ร้องเรียนต่อแพทยสภา และล่าสุด 4 สิงหาคม คุณหญิงเข้าร้องทุกข์กับเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขณะที่ฝั่งคลินิกชี้แจงกับผู้เสียหายว่า ต้องรอผลลัพธ์หลังผ่าตัด แต่ปัจจุบันเธอรอมานานถึง 10 เดือนแล้วผิวหน้าท้องก็ยังคงผิดรูป แพทย์ผู้ทำการรักษาเผยว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับหมอและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ซึ่งคลินิกพยายามเสนอให้คุณหญิงนวดไฟฟ้าเพื่อรักษา แต่ระบุในเงื่อนไขชัดเจนว่าไม่รับประกันผลลัพธ์ ทำให้ผู้เสียหายปฏิเสธที่จะรับบริการ

สาวช้ำทำศัลยกรรมดูดไขมันร่อง 11 คลินิกดังหน้าท้องพัง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า กองกฎหมายของ สบส. ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วและกำลังดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 หากพบการให้บริการไม่ได้มาตรฐานการรักษาไม่ตรงตามหลักวิชาชีพ จะดำเนินการตามกฎหมาย และตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตคลินิกและแพทย์ผู้รักษาด้วย

ทั้งนี้ สบส. ยินดีทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้คลินิกคู่กรณีรับผิดชอบเยียวยาแก้ไขค่ารักษาให้กับผู้เสียหายต่อไป พร้อมฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบประวัติแพทย์และใบอนุญาตของสถานพยาบาลอย่างละเอียดก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 15:07 น.
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sukanlaya s.

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