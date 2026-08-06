โปรดีวันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนู 7 สิงหาคมนี้ เช็กสาขาไม่ร่วมรายการ
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชัน 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด วันเดียว 7 สิงหาคม 2569 จำกัดสิทธิ์ 2 แก้วต่อคน เช็กเงื่อนไขและสาขาที่งดร่วมรายการที่นี่
ชวนเพื่อนและคนที่คุณรักมาดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรด สตาร์บัคส์ (Starbucks) จัดโปรโมชันพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 (Buy 1 Get 1 Free) กลับมาอีกครั้ง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิทธิพิเศษนี้ใน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 วันเดียวเท่านั้น
ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มเมนูใดและขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว รับฟรีทันทีอีก 1 แก้ว โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ จำกัดจำนวนการซื้อท่านละ 2 แก้ว และรับฟรี 2 แก้ว
โปรโมชันนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาและบริการดังต่อไปนี้
- สาขาสนามบิน
- ร้านสตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ เจ้าพระยา ริเวอร์ฟร้อนท์ ไอคอนสยาม ชั้น 7, ร้านสตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ เจ้าพระยา ริเวอร์ฟร้อนท์ ไอคอนสยาม ชั้น 7, เทอร์มินอล 21 อโศก, สยามพารากอน ชั้น G, เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1, ไบเทคบางนา, อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี, อิมแพคชาเลนเจอร์
- เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช, อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช กระบี่, เขาหลัก, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
- จังซีลอน ป่าตอง, จังซีลอน 2, กะตะ เซ็นเตอร์ กะรน ภูเก็ต, บานาน่า วอล์ค ภูเก็ต, ภูเก็ต หาดป่าตอง, เซ็นทรัล ภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต, เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น G, เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น 2, ดีบุกวอล์คเวย์, ราวาญาน่า มิกซ์มอลล์, เทอร์เทิล วิลเลจ, โฮมโปร เชิงทะเล, เวลา โอลด์ ทาวน์
รวมทั้งบริการ Drive Thru, Mobile Order-ahead & Pick Up at Store, Mobile Order to Table และการสั่งซื้อผ่าน Delivery ทุกประเภท
นอกจากนี้ โปรโมชันนี้ยกเว้นเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกประเภทและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้ส่วนลดสำหรับแก้วส่วนตัวได้ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
คอกาแฟและแฟนสตาร์บัคส์อย่าลืมชวนคนใกล้ตัวไปใช้สิทธิ์โปรโมชันสุดคุ้มแบบนี้ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ใกล้บ้านคุณ
ข้อมูลจาก : Starbucks Thailand
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