ศาลออกหมายจับ ดาบตำรวจสงขลา คดีบังคับถ่ายคลิปอนาจาร เข้ามอบตัวทันที
ตำรวจขอศาลออกหมายจับดาบตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก หลังผู้เสียหายกว่า 20 รายแจ้งความ เจ้าตัวเข้ามอบตัวกลางดึกวันที่ 6 ส.ค. 2569
ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับดาบตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัด สภ.ทุ่งลุง ในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก หลังผู้เสียหายกว่า 20 รายเข้าแจ้งความว่าถูกข่มขู่บังคับให้ถ่ายคลิปอนาจารแล้วนำไปโพสต์ขายในกลุ่มลับ ล่าสุดผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนทันทีหลังหมายจับออก
จุดเริ่มต้นคดีมาจากอดีตแฟนสาวของดาบตำรวจรายนี้ เปิดเผยว่าคบหากันมานาน 2 ปี และถูกถ่ายคลิประหว่างมีเพศสัมพันธ์มาตลอด เธอพบคลิปดังกล่าวในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายชาย ซึ่งมีคลิปผู้หญิงคนอื่นอีกหลายคนปะปนอยู่ด้วย รวมถึงเนื้อหาที่เข้าข่ายล่วงละเมิดเด็ก จึงตามหาผู้เสียหายทุกคนที่ปรากฏในคลิปก่อนเข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลามีคำสั่งให้ดาบตำรวจรายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อน หลังผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความและเปิดเผยพฤติกรรมต่อสื่อ ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 5 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับอย่างเป็นทางการ
หลังศาลอนุมัติหมายจับไม่นาน ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนเตรียมควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลตามขั้นตอนกฎหมาย
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ถือเป็นข้อยุติจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากคดีลักษณะนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
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