เผยผลชันสูตร “ฮลุน โซโล่” เบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือกระดูกหัก
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยผลชันสูตร “ฮลุน โซโล่” เบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือกระดูกหัก ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
จากที่ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้เปิดภาพโลงศพของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยเครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวของฮลุนจะนําส่งชันสูตรพลิกศพเพื่อสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุธิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของ ฮลุน โซโล่ ระบุว่า ชันสูตรครั้งนี้ทำหลังจากร่างของฮลุนกลับมาถึงไทย โดยผ่านการชันสูตรมาจากจอร์เจียมาแล้ว โดยแพทย์ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาติให้เปิดเผย
โดยผลชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบการถูกทำร้ายร่างกาย ไม่พบรอยฟกช้ำ ไม่พบรอยถูกทำร้าย หรือไม่พบกระดูกหัก อวัยวะไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นที่หัวใจ โดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะ โดยในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรม เรื่องของที่สงสัยในเรื่องไหลตาย เราต้องตรวจก่อน สรุปวันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว แต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมี
โดยจะให้กระทรวงยุติธรรม ประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจีย เพื่อข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมี โดยต้องใช้เวลา สรุปเป็นเรื่องระบบหัวใจล้มเหลว แต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีต่างๆไป โดยในใบมรณบัตร จอร์เจียยังไม่ลงในสาเหตุการเสียชีวิต
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