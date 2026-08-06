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เผยผลชันสูตร “ฮลุน โซโล่” เบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือกระดูกหัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 13:47 น.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยผลชันสูตร “ฮลุน โซโล่” เบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือกระดูกหัก ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

จากที่ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้เปิดภาพโลงศพของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยเครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวของฮลุนจะนําส่งชันสูตรพลิกศพเพื่อสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุธิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของ ฮลุน โซโล่ ระบุว่า ชันสูตรครั้งนี้ทำหลังจากร่างของฮลุนกลับมาถึงไทย โดยผ่านการชันสูตรมาจากจอร์เจียมาแล้ว โดยแพทย์ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาติให้เปิดเผย

โดยผลชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบการถูกทำร้ายร่างกาย ไม่พบรอยฟกช้ำ ไม่พบรอยถูกทำร้าย หรือไม่พบกระดูกหัก อวัยวะไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นที่หัวใจ โดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะ โดยในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรม เรื่องของที่สงสัยในเรื่องไหลตาย เราต้องตรวจก่อน สรุปวันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว แต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมี

โดยจะให้กระทรวงยุติธรรม ประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจีย เพื่อข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมี โดยต้องใช้เวลา สรุปเป็นเรื่องระบบหัวใจล้มเหลว แต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีต่างๆไป โดยในใบมรณบัตร จอร์เจียยังไม่ลงในสาเหตุการเสียชีวิต

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 13:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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