รวบแล้ว “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง เจ้าตัวโพสต์ไม่เคยหนี พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแล้ว “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง เจ้าตัวโพสต์ไม่เคยหนี พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ ลั่นความจริงคือเกราะคุ้มภัย
จากกรณีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขออนุมัติออกหมายจับ โทน บางแค หรือ นายโทนทอง สุขแก่น เซียนพระคนดัง ภายหลังจากที่โดนแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและเช็คเด้ง โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า คดีดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจผลิตกล้องส่องพระ ซึ่งผู้เสียหายอ้างว่าได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินและออกเช็ค เพื่อเป็นหลักประกัน แต่ภายหลังไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ จึงเข้าแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี พร้อมนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ มอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมาย ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นยังไม่พบตัวโทน บางแค แต่อย่างใดนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ โทน บางแค ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “ผมให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่เต็มที่แสดงความบริสุทธิ์ พร้อมเข้าสู่กระบวนการ พิสูจน์ข้อเท็จจริงครับ”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ระบุว่า “ผมไม่เคยหนี และไม่มีวันหนี เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์กัน ความจริงคือเกราะคุ้มภัย”
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีรายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัว นายโทน บางแค ไว้ได้ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัวไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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