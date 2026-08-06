ต้อม รัชนีกร ชนะคดี รพ.ศัลยกรรม สั่งชดใช้ 7.7 ล้าน ค่ารักษา-กระทบงานแสดง

ศาลพิพากษา ต้อม รัชนีกร ชนะคดีฟ้องโรงพยาบาลศัลยกรรม สั่งชดใช้ค่ารักษา-ขาดรายได้ 7.7 ล้าน ด้านผู้บริหารน้อมรับคำตัดสิน ยอมรับเสียใจ มั่นใจในหลักฐานทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาคดีที่ ต้อม รัชนีกร นักแสดงรุ่นใหญ่วัย 54 ปี ยื่นฟ้องโรงพยาบาลเลอลักษณ์ เจ้าของโรงพยาบาล และแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดรวม 4 ราย เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา
ในวันนัดหมาย ต้อม รัชนีกร มอบหมายให้ทนายความเดินทางมาศาลแทน ขณะที่ ปิ่น พิศพรรณ เจ้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมเดินทางมาพร้อม ทนายแก้ว มนต์ชัย และ ทนายกฤตย์ สมุทรโคตา ทนายความส่วนตัวเพื่อฟังคำพิพากษา
ศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้วพิพากษาให้ ต้อม รัชนีกร ชนะคดี และมีคำสั่งให้โรงพยาบาลจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายรวม 7.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขศัลยกรรม ประมาณ 2.9 ล้านบาท
- ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน ประมาณ 1.8 ล้านบาท
- ค่าเสียหายในอนาคต อีกประมาณ 3 ล้านบาท
หลังฟังคำพิพากษา ปิ่น พิศพรรณ ระบุว่าน้อมรับคำตัดสินของศาล แต่ยอมรับว่ารู้สึกช็อกและเสียใจมาก ไม่คิดว่าจะแพ้คดี เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความมั่นใจในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างเต็มที่
ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ต้อม รัชนีกร ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท โดยระบุสาเหตุว่าโรงพยาบาลทำศัลยกรรมผิดพลาดจนใบหน้าผิดรูปและกรามมีปัญหา อาการป่วยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการรับงานแสดง นอกจากนี้เธอยังฟ้องร้องข้อหาละเมิดสิทธิ์จากการนำรูปและคลิปวิดีโอขณะผ่าตัดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย
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