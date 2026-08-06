“ชัยวัฒน์” หวั่นหากไม่รีบตามตัวเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ ครั้งต่อไปมาเป็นฝูง
ชัยวัฒน์ หวั่นหากไม่รีบตามตัวเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้ง ครั้งต่อไปมาเป็นฝูง ย้ำเสือปกติจะไม่มีพฤติกรรมล่ามนุษย์
จากกรณีสะเทือนขวัญ ภายหลังจากที่เสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบุกเข้าไปทำร้ายและลากตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ขณะกำลังนอนพักผ่อนในช่วงเช้ามืด บริเวณอาคารในที่ทำการฯ เป็นเหตุเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเสียชีวิตนั้น
ล่าสุด นาย ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เสือที่ทำร้ายมนุษย์ถึงขนาดล่ามนุษย์ไปกินเนี่ย เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
และพฤติกรรมนี้ จะทำให้เสือ โดยเฉพาะเสือตัวที่ล่าเจ้าหน้าที่ ไปกิน เป็นเสือที่อันตราย อันตรายหมายถึง ตัวเจ้าหน้าที่ ที่ลาดตระเวน และอยู่ประจำหน่วย และผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่ารวมถึงนักท่องเที่ยวนักวิจัย อีกหลายหลายคนที่เข้าไปในเขตชั้นใน
ดังนั้น การพิสูจน์ พิสูจน์เสือตัวที่เข้ามาล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีความจำเป็น ต้องให้รู้ตัวว่าเป็นเสือตัวใดเพราะก่อนหน้านี้ ในพื้นป่า ตะวันตกก็มีข่าว เสือโคร่งล่าพระสงฆ์ที่เข้าไปเดินอยู่ในเขตป่าลึก เพราะพฤติกรรมของเสือโคร่ง จะไม่ล่ามนุษย์ และอยู่ภายใต้ห่วงโซ่อาหาร ของมนุษย์อีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมของเสือโคร่งตัวดังกล่าว จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต่อมนุษย์
จากการสั่งการของอธิบดี นั้นเป็นมาตรการและการตรวจสอบ ปกป้องคุ้มครอง ทั้งมนุษย์ และเสือโคร่ง มาตรการการตรวจสอบคุ้มครองปกป้องทั้งมนุษย์และเสือโคร่ง ดังกล่าวนี้ ขออธิบายเพิ่มเติม ว่า กรณีนี้ เสือโคร่งตัวดังกล่าว ได้ล่ามนุษย์ และยังมีการกระแทกซาก กินเป็นอาหาร ดังนั้นกรณีนี้ ถ้าเป็นตัวเดียว ในพื้นที่เกิดเหตุ ควรต้องรีบเร่ง ตรวจสอบเฝ้าระวัง และนำตัวเสือโคร่งในพื้นที่ใกล้เคียงมาตรวจสอบดีเอ็นเอโดยเร็ว
ตามที่อ้างนี้ ถ้าปล่อยไว้ เสือโคร่งตัวดังกล่าว ยังไล่ล่ามนุษย์เป็นเหยื่อ ในครั้งต่อไป แล้วฝูงของเสือโคร่ง ได้เข้ามาร่วมในการล่าด้วย จะเป็นพฤติกรรมการล่าเป็นฝูง และจะมีพฤติกรรมการล่ามนุษย์ของเสือโคร่ง ขยายวงกว้าง ไปกับเสือโคร่งตัวอื่น
ดังนั้น มาตรการนี้ ผมเห็นด้วยกับอธิบดีกรม อุทยาน ต้องเร่งสำรวจ และจับเสือโคร่งมาตรวจ ดีเอ็นเอ โดยด่วน”
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