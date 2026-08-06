ดารา AV ญี่ปุ่นโดนแซะ “เงินสกปรก” หลังบริจาค 3 ล้านเยนช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวคุมาโมโตะ
ทาโนะ ยู ดารา AV ชาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี บริจาคเงิน 3 ล้านเยนผ่านสภากาชาดญี่ปุ่น ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวคุมาโมโตะ 2569 ก่อนถูกชาวเน็ตบางส่วนตำหนิเรื่องที่มาของเงิน
ทาโนะ ยู ดารา AV ชาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี และอดีตนางแบบกราเวียร์ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ว่าบริจาคเงิน 3 ล้านเยน หรือราว 630,000 บาท ผ่านสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ซึ่งทางการญี่ปุ่นรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมหลายสิบราย และมีผู้อพยพหลายพันคน
เธอเปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับเพื่อนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดฮิโรชิมะ จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ประสบภัย ทั้งเครื่องดื่ม ผงเครื่องดื่มเกลือแร่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อม พร้อมโพสต์ข้อความให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองและคนที่รักเป็นอันดับแรก
โพสต์ดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากผู้ติดตามจำนวนมาก แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความเห็นในเชิงตำหนิอาชีพของเธอ โดยเรียกเงินบริจาคว่าเป็น “เงินสกปรก” ทาโนะจึงตอบกลับอย่างหนักแน่นว่าไม่ควรมีใครถูกปฏิเสธการช่วยเหลือเพียงเพราะอาชีพของผู้ให้ และย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินบริจาคไปถึงมือผู้ที่ต้องการจริง
เธอยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าการโพสต์เปิดเผยยอดบริจาคไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง แต่หวังให้เป็นแรงกระเพื่อมให้คนอื่นร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น
กรณีนี้สะท้อนประเด็นที่พบเห็นได้บ่อยทั้งในสังคมออนไลน์ญี่ปุ่นและไทย เรื่องการตัดสินคุณค่าของการทำความดีจากอาชีพของผู้ให้ มากกว่าผลลัพธ์ที่การช่วยเหลือนั้นสร้างขึ้นจริง
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