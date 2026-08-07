ค่าธรรมเนียมเช็คต่างธนาคารและเช็คคืน ต้องดูอะไรบ้างก่อนรับเช็ค

เช็คจากธนาคารอื่นมีค่าธรรมเนียมฝากเรียกเก็บแฝงอยู่ ส่วนเช็คคืนมีค่าปรับหลักร้อยบาทต่อฉบับ เช็กจุดที่ต้องระวังก่อนรับเช็คในปี 2569
การรับเช็คจากธนาคารอื่นมีค่าธรรมเนียมแฝงที่หลายคนมองข้าม ทั้งค่าฝากเช็คเรียกเก็บข้ามเขตสำนักหักบัญชี และค่าธรรมเนียมเช็คคืนกรณีเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายไม่พอ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมเช็คของแต่ละธนาคารได้ที่เว็บไซต์ 1213.or.th
ค่าธรรมเนียมแรกที่ต้องเช็กคือค่าฝากเช็คเรียกเก็บ ซึ่งแบ่งเป็นกรณีฝากภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน มักไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือเสียในอัตราต่ำ กับกรณีข้ามเขตสำนักหักบัญชีซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปหากฝากเช็คก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารจะแจ้งผลการเรียกเก็บได้ภายในวันทำการถัดไป
ค่าธรรมเนียมที่สองคือค่าเช็คคืนกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้สั่งจ่ายเช็ค ไม่ใช่ผู้รับเช็ค อัตราของธนาคารพาณิชย์บางแห่งอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ของจำนวนเงินตามเช็ค ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ ตามประกาศที่มีผลใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ บางธนาคารเริ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บบางประเภทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตามประกาศของธนาคาร จึงควรสอบถามอัตราล่าสุดกับธนาคารที่ใช้บริการโดยตรง เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศแต่ละช่วง
สำหรับความเสี่ยงทางกฎหมาย เช็คคืนที่เข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เช่น ผู้สั่งจ่ายรู้อยู่แล้วว่าเงินในบัญชีไม่พอและมีเจตนาไม่ให้เช็คขึ้นเงินได้ อาจมีโทษปรับสูงสุด 60,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ที่ต้องรับเช็คเป็นประจำควรตรวจสอบวันที่หน้าเช็คและลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายให้ครบถ้วน รีบนำเช็คไปฝากโดยเร็วที่สุดหลังได้รับ และเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารผ่านเว็บไซต์ ธปท. ก่อนเลือกธนาคารที่จะใช้เป็นบัญชีหลักสำหรับรับเช็ค
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