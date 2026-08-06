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มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ออกโรงประณามรัฐบาล หลังต้อนรับ “มิน อ่อง หล่าย”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:45 น.

มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ออกโรงประณามรัฐบาล หลังต้อนรับ มิน อ่อง หล่าย ชี้เป็นการยอมรับอาชญากรที่ใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนเข่นฆ่าประชาชน

มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ได้ออกหนังสือแถลงภายหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ต้อนรับ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา ในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม โดยทางมูลนิธิร่วมมิตรได้ประณามรัฐบาลไทยระบุว่า “กรณีพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เยือนไทยระหว่างวันที่ 6-7สิงหาคม 2569 เพื่อเข้าหารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทยนั้น เป็นที่ทราบว่า การเยือนไทยและประเทศในอาเซียนของ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นความพยายามสร้างการยอมรับ และแสวงหาบทบาทบนเวทีภูมิภาค เพราะรัฐบาลเมียนมาไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากสากล จึงพยายามฉายภาพการเปลี่ยนผ่าน แต่โครงสร้างอำนาจที่แท้จริงในหลายพื้นที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของชนชาติพันธ์ที่สู้รบกับกองทัพพม่า

รัฐบาลไทยต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย และคณะ ได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้องชอบธรรม นานาประเทศให้การยอมรับ อีกทั้งยังกลั่นแกล้งจับกุมคุมขังและดำเนินคดีนางอองซาน ซูจี และผู้นำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ใช้กำลังจับกุม คุมขัง ทำร้าย ซ้อมทรมาน บังคับเกณฑ์ทหาร และก่ออาชญากรรมเข่นฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณ โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ไม่เว้นแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ยังคงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือน โรงเรียนและโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง ตัวเลขจากสหประชาชาติชี้ว่า มีผู้เสียชีวิตหลังเกิดรัฐประหารในเมียนมากว่า 5,000 คน

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และคณะ ไม่ใช่ผู้นำประเทศหรือตัวแทนของประชาชนเมียนมาโดยชอบธรรม เป็นแต่เพียงอาชญากรที่ถูกศาลอาญากลางแห่งประเทศอาร์เจนตินาออกหมายจับตามหลักเขตอำนาจสากล อีกทั้งการกระทำความความผิดต่อชาวโรฮิงญาอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 หัวหน้าอัยการศาล ICC ได้ยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อขอออกหมายจับ มิน อ่อง หล่าย ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติไว้แล้ว

มิน อ่อง หล่าย ได้รับการประณามว่าเป็นผู้นำกองทัพอันธพาล ทำให้สถานการณ์ในเมียนมา เข้าสู่ภาวะรัฐล้มเหลว จากการยึดอำนาจรัฐประหาร ใช้ความรุนแรงหน่วยลอบสังหารสไนเปอร์สังหารประชาชน เป็นการกระทำอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ต่อประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ทำให้ผู้นำกองทัพเมียนมา คือ ฆาตกรในเครื่องแบบ ทำลายเกียรติภูมิของกองทัพอย่างสิ้นเชิง ด้วยการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักมนุษยธรรมพื้นฐาน

รัฐประหารของ มิน อ่อง หล่าย ทำให้เมียนมาต้องเผชิญกับ “วิกฤตหลายมิติ” ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งมีทั้งการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง ภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่ซับซ้อน และปัญหาความยากจน ซ้ำเติมปัญหาผู้อพยพที่ล้นทะลักเข้ามาในไทย

การลอกคราบโดยอาศัยการเลือกตั้งจอมปลอมที่นานาประเทศไม่ให้การยอมรับ ไม่ได้ทำให้อาชญากรมือเปื้อนเลือดบนซากศพของผู้คนที่สูญเสียนับร้อยนับพันกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่พร้อมกลับใจทำงานเพื่อประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมหรือกับประเทศเพื่อนบ้าน

การที่รัฐบาลไทยมีท่าทียอมรับมิน อ่อง หล่าย ในฐานะผู้นำประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรมของรัฐบาลไทยที่ยอมรับอาชญากรที่ใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนเข่นฆ่าประชาชน เป็นบรรทัดฐานที่ไร้ซึ่งศีลธรรม มนุษยธรรม นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน อีกทั้งถูกมิน อ่อง หล่ายใช้เป็นเครื่องมือให้คงอยู่ในอำนาจกดขี่ประชาชนชาวเมียนม่าต่อไป

มูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่า คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) คณะทำงานสันติภาพโลก มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และเครือข่ายภาคประชาสังคมไทย ขอประฌามรัฐบาลไทย ต่อท่าทีที่รัฐบาลไทย แสดงออกต่อ มิน อ่องหล่าย โดยไม่คำนึงหลักหลักนิติรัฐ (Legal State) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักกฎหมายระหว่างประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญที่สุดคือ หลักมนุษยธรรมในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเมียนม่า

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:45 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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