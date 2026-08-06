ฟังอีกมุม! เพื่อนครู แจงสาเหตุด่าเด็กอุบาทว์ เผยคุยหยาบ-พาดพิงบุพการีข้ามหัว
ครูอ๊อด แจงสาเหตุครูแดงทนไม่ไหวโพสต์ด่าลูกศิษย์ เผยนาทีเด็กคุยเรื่องหยาบคายพาดพิงบุพการีข้ามหัวในห้อง ยืนยันครูไม่ได้ดุด่าและตั้งใจสอนต่อตามปกติ
จากกรณี ครูแดง ครูภาษาไทย ผู้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในระดับขยายโอกาส โพสต์ระบายความในใจหลังเจอนักเรียนประพฤติไม่เหมาะสมในห้องเรียน ระบุว่า “เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเxี้ยนี่อีกแล้ว” สาเหตุมาจากตนได้ยินนักเรียนในห้องพูดว่าจะให้แม่ช่วยสำเร็จความใคร่ให้ ยอมรับว่าตั้งแต่สอนเด็กมาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
ล่าสุด ครูอ๊อด เพื่อนของครูแดง ขอออกมาอธิบายสาเหตุที่เธอออกมาโพสต์ข้อความเดือด ระบุว่า “วันนี้ขออนุญาตแชร์ความรู้สึกและเรื่องราวเพื่อแจงความถูกต้องในข้อมูลเพื่อให้ทราบไปในทิศทางเดียวกัน
กรณีเรื่องราวของครูแดง ครูแดงเป็นครูภาษาไทยที่จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในระดับขยายโอกาสเพียงชั่วข้ามคืน
เรื่องราวของครูแดงสังคมพากันแชร์ 18,000,000 วิว ซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เพราะตั้งแต่วันที่ครูแดงเริ่มโพสต์เรื่องราวหน้าเฟส ครูอ๊อดได้โทรหาครูแดงทันที เพราะไม่เคยเห็นครูแดงใช้คำพูดหยาบผ่านโซเชียล แต่วันนี้ก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งคือเกรียนคีย์บอร์ดต่าง ๆ พากันเมนต์ให้กำลังใจบ้าง ด่าทอบ้าง ไล่ให้ลาออกบ้าง
เพราะเช้าวันนั้นมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสาย ผมเปียกมาเลย เมื่อเข้ามาถึงห้องก็ไม่สนใจที่ทำงานหรือฟังการเรียนการสอน เอาพัดลมแบบมือถือออกมานั่งเป่าผมให้แห้ง ไม่ได้เกิดสำนึกถึงมารยาทที่อยู่ในห้องเรียน เมื่อครูถามว่าทำไมมาสาย เค้าตอบกลับกับครูว่าตื่นสายพออาบน้ำ ก็ ชว มันไม่แตกซักที มีเพื่อนส่งเสียงพูดจาข้ามห้องว่าทำไมxึงไม่ให้แม่ช่วย ชว จะได้เสร็จเร็วเร็วแล้วได้มาเรียนเร็ว กลายเป็นเรื่องราวหยาบคายที่พาดพิงถึงบุพการี โต้ตอบกันข้ามหัวครูในห้อง คงถือว่าเป็นเรื่องที่โกก๋า การพูดคุยปกติ อวดโชว์ แต่นั่นคือไม่ให้เกียรติครู แต่ครูก็ไม่ได้ดุด่าว่าใดใด ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนต่อไปอย่างปกติ เพราะมีนักเรียนกลุ่มที่สนใจและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งให้คุณได้สัมผัสถึงชีวิตของครูมืออาชีพที่ใกล้เกษียณ แต่สภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ครูก็ต้องเซฟตัวเอง เมื่อเหลืออดเหลือทนก็ต้องผ่านการระบายสู่โซเชียลบ้าง แต่นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวต่าง ๆ มันกลายเป็นไวรัลสำคัญ ที่สังคมเมนต์กันทั้งทางบวกและทางลบ อย่างน้อยวันนี้ครูอ๊อดก็ได้ใช้พื้นที่เล่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับครูแดงให้ฟัง หวังว่าโพสต์นี้จะทำให้คนที่ติดตามเรื่องราวทราบถึงข้อมูลความจริงด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ”
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