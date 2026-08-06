เกิดอะไรขึ้น? ร็อคกี้ สุรบดินทร์ โดนหมายศาล พ้อสังคมบิดเบี้ยว ความซื่อสัตย์โง่เขลา

ร็อคกี้ สุรบดินทร์ เปิดภาพหมายศาล ระบุชื่อตนเองและแม่ เจ้าตัวโพสต์ข้อความตัดพ้อสังคมบิดเบี้ยว ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลา
ความคืบหน้าล่าสุดหลังความขัดแย้งภายในครอบครัวระหว่าง ร็อคกี้ สุรบดินทร์ กับ สุรชัย สมบัติเจริญ ที่ก่อนหน้านี้ออกมาโต้ตอบกันทางโซเซียลรุนแรงบานปลายจนลูกทุ่งรุ่นใหญ่ออกมาประกาศว่าอยากให้นักแสดงหนุ่มตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หากอีกฝ่ายไม่ใช่ลูกชายของตนก็ขอให้เปลี่ยนนามสกุลเสีย อย่างไรก็ดีตนได้ปรึกษาเรื่องกฎหมายเป้นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด ร็อคกี้ สุรบดินทร์ โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ร็อคกี้เอฟวี่ติง เผยหมายศาลที่ระบุชื่อของตนเองและคุณแม่เป็นจำเลย พร้อมรถบุข้อความว่า “โถถถ อยากแจ้งให้ทราบว่า ‘ขอรับบทเหยื่อเท่านั้น’ บางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยว เคยได้ยินเค้าบอกกันว่าในสภาวะสังคมบิดเบี้ยว ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลา หรือเราเองที่เพี้ยนวะ??? งงไปหมดละ”
อย่างไรก็ดีหลังตรวจสอบโซเชียลของ สุรชัย สมบัติเจริญ ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในประเด็นดังกล่าว หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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