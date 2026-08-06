กรมอุทยานฯ สั่งสอบหลัง “วีระ” บอกที่พักแรมเลวทรามมาก ชี้ปิดไปตั้งแต่ปี 61
กรมอุทยานฯ สั่งสอบหลัง วีระ ธีระภัทรานนท์ บอกที่พักแรมเลวทรามมาก หลังเข้าพักที่เกาะสิมิลัน ชี้ปิดไปตั้งแต่ปี 61 ทำไมอนุญาตให้เข้าพัก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัว จากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิมิลันเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักว่า “เลวทรามมาก” พร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อจำกัดต่างๆ เช่น การปิดไฟในเวลา 20.00 น. สภาพเครื่องนอน ปริมาณน้ำใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณานำรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) นั้น
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว ทางกรมฯ ขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมาธิการฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ที่ได้อนุญาตให้นายวีระและคณะเข้าพักแรมบริเวณเกาะสิมิลันเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน
เนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลารวม 8 ปีแล้ว การประกาศปิดพื้นที่พักแรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบไป–กลับ (One-day trip) เท่านั้น
ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ระบุย้ำว่า ทุกข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรมฯ พร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรอบคอบเช่นกัน”
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