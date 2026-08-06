รอง ผอ. สถาบันนิติวิทยาฯ ชี้แจงขั้นตอนพิสูจน์หาสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” ยังต้องรอข้อมูล
รอง ผอ. สถาบันนิติวิทยาฯ ชี้แจงขั้นตอนพิสูจน์หาสาเหตุ “ฮลุน โซโล่” ยังต้องรอข้อมูล โดยจะเริ่มจากสแกนภายนอก แล้วผ่าตรวจสอบภายใน
จากที่ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้เปิดภาพโลงศพของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยเครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวของฮลุนจะนําส่งชันสูตรพลิกศพเพื่อสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนในการหาสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนว่า เบื้องต้นจะต้องขอตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่มาพร้อมกับศพ เพราะทางสถาบันเรายังไม่ได้ข้อมูลใดๆ มาเลย คงจะต้องรอตรวจสอบพร้อมๆ กันกับญาติ ซึ่งเมื่อศพมาถึงทางเจ้าหน้าที่และทางแพทย์จะต้องดำเนินการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายนอกก่อน
จากนั้นจะทำการผ่า เพื่อตรวจสอบอวัยวะภายในที่จะทราบสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากสาเหตุใด และหลังจากผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะแจ้งผลการผ่าพิสูจน์ให้ญาติทราบ และญาติสามารถดำเนินการรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ต่อไป
ในส่วนการดำเนินการผ่าพิสูจน์ตามคำร้องขอของทางญาติ ซึ่งมีความประสงค์จะให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนี้ ส่วนรายละเอียดขอบเขตการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวจะต้องสอบถามกับทางญาติก่อนว่าสามารถดำเนินการให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวได้ในขอบเขตประมาณไหน เพราะเป็นสิทธิของทางครอบครัว และเป็นการเคารพต่อผู้เสียชีวิต
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