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ไอซ์ รักชนก หัวเราะลั่น! โพสต์แซะ กรมการปกครอง ปมข้อมูลส่วนบุคคลหลุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:33 น.
ไอซ์ รักชนก หัวเราะลั่น! โพสต์แซะ กรมการปกครอง ปมข้อมูลส่วนบุคคลหลุด
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

สส. ไอซ์ รักชนก แชร์ภาพจอที่แย้งคำแจงกรมการปกครอง ปมข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว เป็นไวรัลในโซเชียล

กระแสความวิตกกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบนโลกออนไลน์ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ด้วยการโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนไปทั้งวงการว่า “5555555555555555555555555555555” พร้อมกับการแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีต่อคำชี้แจงของหน่วยงานรัฐในประเด็นข้อมูลรั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงในวันเดียวกัน

ไอซ์ รักชนก แชร์โพสต์ของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งที่ไม่เชื่อคำชี้แจงของกรมการปกครอง โดยผู้ใช้รายนั้นแคปภาพหน้าเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมการปกครองเอง ให้ดูว่ายังเปิดเข้าไปเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นได้ (ภาพที่แชร์เบลอข้อมูลไว้ทั้งหมด ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้) จึงกลายเป็นคำถามย้อนกลับไปยังกรมการปกครองว่า ถ้าระบบไม่ได้ถูกละเมิดจริงตามที่ชี้แจง เหตุใดเว็บไซต์ของกรมเองจึงยังเปิดให้เห็นข้อมูลแบบนี้ได้

ไอซ์โพสต์แซะ
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

กรมการปกครองยัน ฐานข้อมูลหลักปลอดภัย ไม่ได้รั่ว

สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนรั่วไหล ทางสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ออกเอกสารยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ข้อมูลตามที่ปรากฏในข่าวนั้น ไม่ได้หลุดออกมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ทางกรมการปกครองระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

รวมถึงเตรียมประสาน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปรากฏข่าวสารการรั่วไหล ของข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์
ภาพจาก : FB/กรมการปกครอง fanpage

เตือนปล่อยข่าวเท็จเจอ พ.ร.บ.คอมฯ แนะนำใช้ ThaID

นอกจากนี้ ในเอกสารชี้แจงของกรมการปกครองยังได้แนะนำให้ประชาชนหันมาใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย พร้อมออกเตือนว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงหรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพิ่มเติมจาก ไอซ์ รักชนก หรือพรรคประชาชน นอกเหนือไปจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนหาต้นตอของภาพหน้าจอที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการและตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทำการแชร์ต่อเพื่อป้องกันความผิดตามกฎหมาย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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