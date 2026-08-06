ไอซ์ รักชนก หัวเราะลั่น! โพสต์แซะ กรมการปกครอง ปมข้อมูลส่วนบุคคลหลุด
สส. ไอซ์ รักชนก แชร์ภาพจอที่แย้งคำแจงกรมการปกครอง ปมข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว เป็นไวรัลในโซเชียล
กระแสความวิตกกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบนโลกออนไลน์ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ด้วยการโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนไปทั้งวงการว่า “5555555555555555555555555555555” พร้อมกับการแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีต่อคำชี้แจงของหน่วยงานรัฐในประเด็นข้อมูลรั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงในวันเดียวกัน
ไอซ์ รักชนก แชร์โพสต์ของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งที่ไม่เชื่อคำชี้แจงของกรมการปกครอง โดยผู้ใช้รายนั้นแคปภาพหน้าเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมการปกครองเอง ให้ดูว่ายังเปิดเข้าไปเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นได้ (ภาพที่แชร์เบลอข้อมูลไว้ทั้งหมด ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้) จึงกลายเป็นคำถามย้อนกลับไปยังกรมการปกครองว่า ถ้าระบบไม่ได้ถูกละเมิดจริงตามที่ชี้แจง เหตุใดเว็บไซต์ของกรมเองจึงยังเปิดให้เห็นข้อมูลแบบนี้ได้
กรมการปกครองยัน ฐานข้อมูลหลักปลอดภัย ไม่ได้รั่ว
สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนรั่วไหล ทางสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ออกเอกสารยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ข้อมูลตามที่ปรากฏในข่าวนั้น ไม่ได้หลุดออกมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ ทางกรมการปกครองระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมถึงเตรียมประสาน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
เตือนปล่อยข่าวเท็จเจอ พ.ร.บ.คอมฯ แนะนำใช้ ThaID
นอกจากนี้ ในเอกสารชี้แจงของกรมการปกครองยังได้แนะนำให้ประชาชนหันมาใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย พร้อมออกเตือนว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงหรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพิ่มเติมจาก ไอซ์ รักชนก หรือพรรคประชาชน นอกเหนือไปจากโพสต์ข้อความดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนหาต้นตอของภาพหน้าจอที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการและตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทำการแชร์ต่อเพื่อป้องกันความผิดตามกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมการปกครอง เผยข้อมูลไม่ได้รั่ว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยันระบบปลอดภัยสูง
- สนง.ประกันสังคม ยันไม่ได้โดนแฮก หลังมีข้อมูลหลุด “อนุทิน” สั่งดำเนินคดีแล้ว
- โชว์บัตรประชาชนคนอื่น ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่ เช็กข้อบังคับใช้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: