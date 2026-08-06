ออกหมายจับ “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง หลังโดนแจ้งความฉ้อโกง เสียหาย 300 ล้าน
ออกหมายจับ “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง หลังโดนแจ้งความฉ้อโกง เสียหาย 300 ล้าน ล่าสุดตำรวจเข้าตรวจค้นสองจุดแล้ว ไม่พบตัว
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขออนุมัติออกหมายจับ โทน บางแค หรือ นายโทนทอง สุขแก่น เซียนพระคนดัง ภายหลังจากที่โดนแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและเช็คเด้ง โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า คดีดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจผลิตกล้องส่องพระ ซึ่งผู้เสียหายอ้างว่าได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินและออกเช็ค เพื่อเป็นหลักประกัน แต่ภายหลังไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ จึงเข้าแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี พร้อมนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ มอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมาย ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นยังไม่พบตัวโทน บางแค แต่อย่างใด
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของ โทน บางแค พบว่าได้อัปข้อความเมื่อประมาณ 8 โมงเช้าของวันนี้ (6 ส.ค. 69) ระบุว่า “วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569
การฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง คือจุดเริ่มต้นของปัญญา เมื่อปัญญาเกิด การดำเนินชีวิตก็ย่อมถูกทาง ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยปัญญาและความเป็นสิริมงคล”
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