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พบแล้ว! นาซาตาลา เด็กหนุ่มที่ ‘ฮลุน โซโล่’ จะส่งเสียเรียนแพทย์ เศร้ารู้ข่าวเสียชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:10 น.
เจอตัว นาซาตาลา เด็กหนุ่มอัฟกานิสถานที่ ฮลุน โซโล่ สัญญาจะส่งเรียนแพทย์

เจอตัวแล้ว “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกานิสถานที่ “ฮลุน โซโล่” สัญญาจะส่งเรียนแพทย์ เจ้าตัวเศร้าหลังเพิ่งรู้ข่าวสูญเสีย ส่งต่อช่องทางติดต่อ “หมอแทน” รับทุนสานฝันตามเจตนารมณ์

จากกรณีการจากไปของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายเที่ยวคนดังวัย 27 ปี ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจีย ขณะนี้ร่างของเขาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว เตรียมมุ่งหน้าไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ทางครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ฮลุน โซโล่ เคยเจอกับ นาซาตาลา เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถานที่ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในทริปนั้น หลังจากได้พูดคุยกันพบว่าเขามีความฝันอยากเรียนต่อเพื่อเป็นแพทย์ แต่ไม่มีทุนเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน ยูทูบเบอร์หนุ่มตัดสินใจช่วยเรื่องทุนทรัพย์ หากนาซาตาลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้เต็มที่อีก 2-3 ปี และสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้สามารถติดต่อมาขอความช่วยเหลือจากตนได้ทันที

หลังจากการเสียชีวิตของฮลุน หมอแทน หรือ นพ.​ธนีย์ ธนียวัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด การปลูกถ่ายปอด และวิกฤติบำบัด จากสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความตามหานาซาตาลา ในฐานะคนไทยและแพทย์ ตนต้องการสานต่อเจตนารมณ์ของฮลุน พร้อมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้

เจอตัว นาซาตาลา ฮลุน โซโล่ สานฝันเรียนแพทย์
ภาพจาก Facebook : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ออกมาอัปเดตความคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ที่มีลูกเพจทักข้อความมาหาดิฉันว่ามีเพื่อนที่ทำงาน UN และอยู่ในอัฟกานิสถานอาสาจะไปตามหาตัว ‘น้องนาซาตาลา’ เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ‘ฮลุน โซโล่’ และแจ้งข่าวเรื่องที่คุณหมอแทนอาสาจะช่วยส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนในกรณีที่นาซาตาลาสอบติดแพทย์อย่างที่ฝัน

วันนี้ลูกเพจของเรา (พี่เคท) ได้ส่งข้อความมาอัพเดทกับดิฉันว่าทางเจ้าหน้าที่ของUN คือคุณ Sharif เค้าไปเจอตัวน้องนาซาตาลาแล้วนะคะ และได้ทราบว่าตัวน้องเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาค่ะ (ยังมีรอยฟกช้ำอยู่เลยค่ะ) และที่เศร้ามากคือตัวน้องเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพี่ฮลุนเสียชีวิตไปแล้ว.. และสิ่งที่น้องทำให้พี่ฮลุนก็คือ ‘น้องกับครอบครัวขอสวดภาวนาให้ฮลุนไปอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้า’

ในส่วนของคุณหมอแทน ทางทีมที่ไปเจอได้มีการส่งช่องทางการติดต่อกับคุณหมอให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปอนาคตก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วนะคะ (จนท.แจ้งว่าน้องดีใจมากที่มีคนจะส่งเสียให้เรียนแพทย์เพราะฐานะทางบ้านน้องยากจน)

ขอบคุณทีมตามหาทุก ๆ ท่านเลยนะคะทั้งชาวไทย (พี่เคทและพี่พลอย) และชาวอัฟกานิสถาน (คุณ Sharif) ที่ตามหาตัวน้องนาซาตาลาจนเจอ”

นาซาตาลา คนรู้จัก ฮลุน โซโล่ สานฝันเรียนแพทย์
ภาพจาก Facebook : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

ข้อมูลจาก : Doctor Tany และ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 11:10 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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