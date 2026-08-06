กองทัพอากาศ โชว์ภารกิจ F-16 ร่วมภารกิจฝึกบินกลางคืน ร่วมทัพออสเตรเลีย
กองทัพอากาศ โชว์ภารกิจ F-16 ร่วมภารกิจฝึกบินกลางคืน Pitch Black 2026 ร่วมกับกองทัพออสเตรเลีย ผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมบินด้วย
กองทัพอากาศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รัตติกาลต่างแดน คือเวลาเผยเขี้ยวของจงอางไทย แม่ทัพฟ้านำหมู่บิน ทะยานท้าความมืดเหนือน่านฟ้าแดนจิงโจ้
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าหมู่บิน พร้อมนักบินฝูงบิน 403 กองบิน 4 รวม 4 ลำ ปฏิบัติภารกิจฝึกบินกลางคืนร่วมกับอากาศยานจากมิตรประเทศในห้วงอากาศเดียวกัน ภายใต้การฝึกผสม Pitch Black 2026
ภารกิจบินกลางคืนครั้งนี้ สะท้อนขีดความสามารถและความพร้อมรบของกองทัพอากาศไทย ที่ไม่เพียงสามารถปฏิบัติการทางอากาศในสภาวะแวดล้อมอันซับซ้อนตามมาตรฐานสากล แต่ยังสะท้อนภาวะผู้นำของแม่ทัพฟ้า ผู้มิได้เพียงวางแผนและบัญชาการจากภาคพื้นเท่านั้น หากยังขึ้นบินนำกำลังด้วยตนเอง ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจเคียงข้างนักรบทางอากาศทุกนายในทุกสถานการณ์
“ฟ้าต่างแดนไม่อาจหยุดจงอางไทย ถ้าน่านฟ้าไทยอย่าคิดเลยว่าจะหยุดเรา”
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