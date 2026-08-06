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ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ ส่งชันสูตร หาสาเหตุเสียชีวิตที่แท้จริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 10:36 น.
ทะเบียนรถตู้เคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ ส่งชันสูตร

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ ออกจากสนามบิน มุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อชันสูตรหาสาเหตุเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

วันนี้ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 07.50 น. ร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังสถานีตรวจสอบสินค้าเพื่อเตรียมรับร่าง

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถเคลื่อนศพออกจากสนามบิน โดยใช้รถ Toyota Alphard สีขาว หมายเลขทะเบียน 5 ขฒ 661 เดินทางมุ่งหน้าไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนที่ครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทขนส่ง ได้ร่วมกันตรวจสอบการบรรจุร่างเพื่อเตรียมส่งกลับประเทศ พร้อมแจ้งกำหนดการให้ญาติทราบโดยตรง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ รวมถึงการส่งคืนสิ่งของส่วนตัวจากทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป

ด้าน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า การชันสูตรศพซ้ำจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจีย เพื่อความถูกต้องของข้อมูล สถาบันฯ จะแจ้งความคืบหน้าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลักเท่านั้น และจะเผยแพร่ข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับอนุญาตจากญาติผู้เสียชีวิตแล้ว พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ฮลุน โซโล่ ภาพ
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ฮลุน โซโล่-3
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่
ฮลุน โซโล่
ภาพจาก Facebook : ฮลุน โซโล่

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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