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ถกเดือด! คลิปอ้างตำรวจลาว ใช้กระบองไฟฟ้าช็อตคนไทย ทลายแก๊งเว็บพนัน เวียงจันทน์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 10:29 น.
คลิปอ้าง "ตำรวจลาว" ใช้กระบองไฟฟ้าช็อตคนไทย ปมทลายแก๊งเว็บพนันเวียงจันทน์
ภาพจาก : Joseph Akaravong

โซเชียลเปิดคลิปชุลมุน อ้างเจ้าหน้าที่ลาวใช้กระบองไฟฟ้าจี้ช็อตควบคุมตัวคนไทยทำงานเว็บพนันออนไลน์ จุดชนวนถกเถียงใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือไม่

กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Joseph Akaravong เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์การเข้าควบคุมตัวกลุ่มคนไทยในประเทศลาว โดยผู้โพสต์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระบองไฟฟ้าจี้ช็อตใส่ผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงผู้หญิงที่นั่งอยู่ภายในห้อง จนเกิดกระแสถกเถียงถึงขอบเขตการใช้อำนาจและสิทธิมนุษยชน

“ຕຳຫຼວດລາວ ບຸກຈັບຄົນໄທ ທີ່ມາເຮັດເວັບພະນັນຢູ່ລາວ ໃນທາງກົດໝາຍ ຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງຈັບ ຕຳຫຼວດກະເຮັດຖືກຂໍ້ນີ້ ແຕ່ການໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າຊັອດ ຜູ້ຍິງເຂົານັ່ງຢູ່ ລ້າໆ ບໍ່ມີທ່າທີຂັດຂືນກະຊັອດ ແລະ ທຸບຕີພວກເຂົາ ອັນນີ້ ບໍ່ມີກົດໝາຍຂໍ້ໃດອານຸຍາດໃຫ້ຕຳຫຼວດເຮັດ ແບບນີ້ມັນເຂົ້າຄ່າຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເກີນກ່ວາເຫດ ບໍ ?”

ตำรวจลาวทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ภาพจาก : Joseph Akaravong

จากการตรวจสอบเชิงลึก ช่วงเวลาและลักษณะสถานที่ในคลิปดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมตำรวจเศรษฐกิจลาวได้นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายศูนย์แอดมินเว็บพนันออนไลน์ 2 จุด ในนครหลวงเวียงจันทน์ สามารถควบคุมตัวคนไทยได้ทั้งหมด 67 คน แบ่งเป็นชาย 31 คน และหญิง 36 คน พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก

ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ทางการลาวได้ดำเนินการส่งตัวคนไทยทั้ง 67 คนกลับประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้เข้าคัดกรองเบื้องต้น

ผลการคัดกรองระบุว่า ไม่พบผู้เข้าข่ายตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่พบผู้มีหมายจับติดตัวในประเทศไทย โดยกลุ่มคนไทยให้การว่า เคยทำงานให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชามาก่อน ก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามาในนครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนเริ่มมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด

โซเชียลเปิดคลิปชุลมุน อ้างเจ้าหน้าที่ลาวใช้กระบองไฟฟ้าจี้ช็อตควบคุมตัวคนไทยทำงานเว็บพนันออนไลน์
ภาพจาก : Joseph Akaravong

โต้ข้ออ้าง “ทำงานถูกกฎหมาย” ยืนยันเป็นเว็บเถื่อน

ประเด็นคำกล่าวหาในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนที่อ้างว่า คนไทยกลุ่มนี้ทำงานให้กับเว็บพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศลาวนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงปฏิบัติตอบโต้ของทางการทั้งสองฝั่ง ยืนยันตรงกันว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการปราบปราม เว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย

แม้ประเทศลาวจะมีการอนุญาตให้ดำเนินกิจการคาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่การตั้งศูนย์แอดมินลักลอบเปิดระบบพนันออนไลน์นอกใบอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของลาวอย่างชัดเจน

ปมคลิปกระบองไฟฟ้าใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือไม่?

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นคลิปวิดีโอที่มีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ใช้กระบองไฟฟ้าช็อตควบคุมตัว รวมถึงกระแสข่าวลือเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศนั้น จากการตรวจสอบล่าสุด ยังไม่พบพยานหลักฐานทางการแพทย์ หรือคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากผู้เสียหาย รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางการลาว กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์

นอกจากนี้ คลิปที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นเพียงภาพตัดทอนบางช่วงบางตอน ยังขาดบริบทเต็มก่อนและหลังเกิดเหตุ รวมถึงยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าบุคคลในคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง หรือเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยอื่น

ปมคลิปกระบองไฟฟ้าใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือไม่?
ภาพจาก : Joseph Akaravong

ประเด็นนี้จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญทางข้อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนว่า แม้ทางการจะมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด แต่การใช้กำลังเข้าควบคุมตัวขณะผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ โดยไม่มีทัศนคติขัดขืนหรือมีอาวุธ ได้สัดส่วนและเหมาะสมตามหลักสากลหรือไม่ ซึ่งต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Thai PBS News, POLICETV, LAO NEWS AGENCY, MGR ONLINE, FB/Beezychanel, Joseph Akaravong

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 10:29 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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