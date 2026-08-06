เพจดังวิเคราะห์เหตุ ‘เสือโคร่ง’ ขย้ำเจ้าหน้าที่ดับ ไม่ใช่นิสัยล่าคนเป็นอาหาร
ทีมวิจัยวิเคราะห์ปม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งถูกเสือดโคร่งขย้ำดับ ไม่พบรอยเลือด-ร่องรอยการต่อสู้ ไม่ใช่พฤติกรรมปกติที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหาร ต้องรอผลแพทย์ชันสูตรก่อนสรุปสาเหตุ
จากกรณี นายศักรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา สภาพศพมีร่องรอยสัตว์ป่ากัดกิน และพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่บริเวณใกล้เคียง ตามที่ไได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
เพจ Thailand Tiger Project DNP ของ ทีมวิจัยศึกษานิเวศวิทยาเสือโคร่ง กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (DNP) ออกมาวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์สลดครั้งนี้ อธิบายว่า
“ข้อเท็จจริง :กรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สถานที่เกิดเหตุ (ครัวมะขาม) เป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆ ล้อมมีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบและเว้นช่วงเป็นช่องทางสำหรับเดินเข้าออก ข้างๆอาคารมีเส้นทางที่ปรากฏรอยตีนเสือโคร่งสม่ำเสมอเป็นปกติ ในอดีตเคยมีเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่พักนอนมาก่อน ซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่กางมุ้ง นอนที่พื้นอาคาร พร้อมพัดลม
สภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุ พบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่า เสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดาย ไม่ได้เดินไปตามช่องว่างที่ราวเว้นไว้ และไม่มีรอยเลือด หรือหยดเลือดในบริเวณที่นอน
ห่างจากตัวอาคารราว 15 เมตร พบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดห่างกองอยู่ ระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดิน ไม่พบหยดเลือดหรือ รอยเลือด???กระทั่งปลายทางพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยโดนกัดกิน แต่รอยเลือดแห้งแล้ว
พฤติกรรมที่เสือโคร่งตอบสนองต่อมนุษย์ : จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่ง พบว่าเสือโคร่งหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น หากเสือพบมนุษย์นั่งอยู่ จะขยับหลบหนีทันทีที่ มนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัว
ดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดาย และไม่ปรากฏร่องรอยดิ้นรน ต่อสู้ จึงเป็น เหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่ง หรือว่า หลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บจากกรงเล็บ และคมเขี้ยว ท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอน”
ข้อมูลจาก : Thailand Tiger Project DNP
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