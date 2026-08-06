ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ระบุทั้งสามถูกไล่ออกจากราชการฐานผิดวินัยร้ายแรง มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ 3 ราย พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่เกี่ยวข้อง ประกาศดังกล่าวอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนที่ 51 ข หน้า 3 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เหตุผลที่ระบุในประกาศเหมือนกันทั้ง 3 ราย คือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (4) การถอดยศครั้งนี้มีผลย้อนหลังไปตามวันที่แต่ละรายถูกไล่ออกจากราชการจริง ไม่ใช่วันเดียวกับที่ประกาศเผยแพร่
รายแรกคือ พ.ต.อ.รัฐระวี ไชยชนะ อดีตผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ถอดยศมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวม 7 รายการ พ.ต.อ.รัฐระวีเคยมีชื่อเป็นจำเลยในคดีอุ้มฆ่าวัยรุ่นชายอายุ 17 ปี ที่จังหวัดตรัง เมื่อปี 2560 โดยศาลจังหวัดตรังมีคำพิพากษาชั้นต้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ให้จำคุกตลอดชีวิตในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนและอำพรางคดี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันสถานะคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา และประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าคดีดังกล่าวเป็นเหตุโดยตรงของการถอดยศ
รายที่สองคือ พ.ต.ท.ยูสรอน อับดุลซามะ ถอดยศมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 รายการ และรายที่สามคือ ร.ต.อ.ภูวนัย แก้วน้อย ถอดยศมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2567 พร้อมเรียกคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ทั้งสองรายนี้ ประกาศไม่ได้แจกแจงพฤติการณ์ความผิดว่าเกี่ยวข้องกับคดีใด ระบุเพียงว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน
ประกาศยังระบุด้วยว่า ทั้ง 3 รายถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้อ่านที่ติดตามความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าที่จังหวัดตรังสามารถรอการรายงานผลชั้นอุทธรณ์และฎีกาเพิ่มเติมจากศาลยุติธรรมต่อไป
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