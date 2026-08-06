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ฉาววงการนักปั่น! ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 10:06 น.
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ฉาววงการนักปั่น ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ ล่าสุดทางผู้จัดการแข่งขันออกกฎตรวจเครื่องแต่งกายก่อนแข่ง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเหตุแปลกๆ ภายหลังจากที่มีการกล่าวหานักปั่นจักรยานหญิงหลายรายในรายการทัวร์เดอฟรองซ์ว่าใช้แผ่นเสริมบราเพิ่มขนาดหน้าอก เพื่อหาความได้เปรียบผ่านด้วยการลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

โดยผู้จัดการแข่งขัน ASO ได้ประกาศว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจเครื่องแต่งกายและจักรยานก่อนการแข่งขัน เพื่อความโปร่งใสในการแข่งขัน

ทั้งนี้อ้างอิงจาก สตีน สตีลส์ ผู้อำนวยการทีม เอจี อินชัวแรนซ์-ซูดาล กล่าวว่า เขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสงสัยตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปี 2024 โดยเขาระบุว่ามีนักปั่นคนหนึ่งที่จู่ ๆ ก็มีหน้าอกใหญ่มาก

“เมื่อปีที่แล้ว นักปั่นหลายคนยัดน้ำแข็งหรือสิ่งของอื่น ๆ เข้าไปบริเวณหน้าอกจนเต็ม เพื่อเพิ่มปริมาตรในส่วนนั้น ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ดีขึ้นมาก แม้จะต่างกันแค่ไม่กี่วัตต์ (กำลังที่ใช้) แต่ในการแข่งขันไทม์จับเวลา ไม่กี่วัตต์ก็มีความหมายอย่างมาก มันทำได้จริงและช่วยได้จริง แต่ผมคงไม่เสี่ยงทำแบบนั้น” นายสตีลส์กล่าว

ขณะที่นาย เบิร์ต บล็อกเคน ศาสตราจารย์ด้านอากาศพลศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิศวกรรมเครื่องกลแห่งมหาวิทยาลัย เฮริออต-วัตต์ ในสกอตแลนด์ กล่าวว่า การเสริมแผงนูนบริเวณหน้าอก สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศรอบลำตัวและลดแรงต้านอากาศ ทำให้นักปั่นใช้พลังงานน้อยลง

“มันอาจไม่ได้ช่วยให้ทำเวลาในการแข่งแบบจับเวลา เพราะเวลาดีขึ้นเป็นหลักสิบวินาที แต่ในการแข่งขันระยะทาง 20-30 กิโลเมตร มันสามารถสร้างความแตกต่างที่กระทบต่อผลการแข่งขันได้” บล็อกเคนกล่าว พร้อมเสริมว่า เทคนิคดังกล่าวอาจช่วยให้ทำเวลาได้เร็วขึ้นราว 0.78 วินาทีต่อกิโลเมตร

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 10:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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