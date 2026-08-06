ฉาววงการนักปั่น! ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ
ฉาววงการนักปั่น ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ ล่าสุดทางผู้จัดการแข่งขันออกกฎตรวจเครื่องแต่งกายก่อนแข่ง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเหตุแปลกๆ ภายหลังจากที่มีการกล่าวหานักปั่นจักรยานหญิงหลายรายในรายการทัวร์เดอฟรองซ์ว่าใช้แผ่นเสริมบราเพิ่มขนาดหน้าอก เพื่อหาความได้เปรียบผ่านด้วยการลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
โดยผู้จัดการแข่งขัน ASO ได้ประกาศว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจเครื่องแต่งกายและจักรยานก่อนการแข่งขัน เพื่อความโปร่งใสในการแข่งขัน
ทั้งนี้อ้างอิงจาก สตีน สตีลส์ ผู้อำนวยการทีม เอจี อินชัวแรนซ์-ซูดาล กล่าวว่า เขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสงสัยตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปี 2024 โดยเขาระบุว่ามีนักปั่นคนหนึ่งที่จู่ ๆ ก็มีหน้าอกใหญ่มาก
“เมื่อปีที่แล้ว นักปั่นหลายคนยัดน้ำแข็งหรือสิ่งของอื่น ๆ เข้าไปบริเวณหน้าอกจนเต็ม เพื่อเพิ่มปริมาตรในส่วนนั้น ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ดีขึ้นมาก แม้จะต่างกันแค่ไม่กี่วัตต์ (กำลังที่ใช้) แต่ในการแข่งขันไทม์จับเวลา ไม่กี่วัตต์ก็มีความหมายอย่างมาก มันทำได้จริงและช่วยได้จริง แต่ผมคงไม่เสี่ยงทำแบบนั้น” นายสตีลส์กล่าว
ขณะที่นาย เบิร์ต บล็อกเคน ศาสตราจารย์ด้านอากาศพลศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิศวกรรมเครื่องกลแห่งมหาวิทยาลัย เฮริออต-วัตต์ ในสกอตแลนด์ กล่าวว่า การเสริมแผงนูนบริเวณหน้าอก สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศรอบลำตัวและลดแรงต้านอากาศ ทำให้นักปั่นใช้พลังงานน้อยลง
“มันอาจไม่ได้ช่วยให้ทำเวลาในการแข่งแบบจับเวลา เพราะเวลาดีขึ้นเป็นหลักสิบวินาที แต่ในการแข่งขันระยะทาง 20-30 กิโลเมตร มันสามารถสร้างความแตกต่างที่กระทบต่อผลการแข่งขันได้” บล็อกเคนกล่าว พร้อมเสริมว่า เทคนิคดังกล่าวอาจช่วยให้ทำเวลาได้เร็วขึ้นราว 0.78 วินาทีต่อกิโลเมตร
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