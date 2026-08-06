เปิดภาพนาทีร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงประเทศไทย เตรียมนำตรวจสอบหาสาเหตุเสียชีวิตต่อไป
กระทรวงต่างประเทศ เปิดภาพนาทีร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงประเทศไทย เตรียมนำตรวจสอบหาสาเหตุเสียชีวิตต่อไป รวมถึงถามทางการจอร์เจียถึงความล่าช้าในการแจ้งข่าวการเสียชีวิต
น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้าว่า ช่วงเช้าวันนี้ (6 ส.ค. 69) รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นาง ประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ รักษาการอธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัต กับทางการจอร์เจีย และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพื้นที่ในทันที เพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิต ขั้นตอนต่างๆ ในการส่งร่างนายบวรทัต กลับประเทศไทย รวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมา
ในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัต ไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการรับร่างเป็นไปอย่างเศร้าโศก โดยมี มอส พี่ชาย ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกร้อง และ โกะ พี่สาวของ ฮลุน รอรับร่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนส่งนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อชันสูตรซ้ำ
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