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โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ร่วมอาลัย “ฮลุน โซโล่” ศิษย์เก่ารุ่นปี 2557

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:28 น.
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ร่วมอาลัย "ฮลุน โซโล่" ศิษย์เก่ารุ่นปี 2557
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

โรงเรียนโพสต์ไว้อาลัยนายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังเสียชีวิตในโรงแรมที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ศิษย์เก่าของโรงเรียนรุ่นปีการศึกษา 2557 พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต โพสต์ดังกล่าวระบุชื่อเดิมของเขาว่า วิศรุต ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อบวรทัตในภายหลัง

ฮลุน โซโล่ เป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบแบกเป้ วัย 27 ปี ที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 2.5 ล้านคน และช่องยูทูบกว่า 9 แสนคน เขาเดินทางไปประเทศจอร์เจียตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในภูมิภาคคอเคซัส ก่อนขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม จนนำไปสู่การประกาศตามหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ต่อมาพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีพบร่างของเขาภายในห้องพักตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม แต่ญาติเพิ่งได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตำรวจท้องถิ่นตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบร่องรอยการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ลักษณะการเสียชีวิตคล้ายกับการนอนหลับและไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางการจอร์เจีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ซึ่งดูแลกิจการกงสุลครอบคลุมจอร์เจีย ยืนยันว่าได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างรอบคอบตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และอยู่ระหว่างประสานงานนำร่างของฮลุนกลับประเทศไทย ส่วนทรัพย์สินส่วนตัวของเขายังอยู่ครบถ้วน

การจากไปของฮลุน โซโล่ สร้างความเศร้าเสียใจในวงกว้าง มีทั้งสถาบันการศึกษา เพื่อนร่วมวงการ และผู้ติดตามจำนวนมากโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจติดตามความคืบหน้าการนำร่างกลับไทยและผลชันสูตรสามารถติดตามได้จากประกาศของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ไว้อาลัย ฮลุน โซโล่
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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