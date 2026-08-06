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นักวิจัยสหรัฐฯ เปิด OnlyFans ให้ตัว “มาร์มอท” หาเงินระดมทุนหลังถูกรัฐบาลตัดงบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:15 น.

นักวิจัยสหรัฐฯ ปิ๊งไอเดียเปิด OnlyFans ให้ตัว “มาร์มอท” หาเงินระดมทุนหลังถูกรัฐบาลตัดงบ บอกเป็นเนื้อหาแบบไม่เซ็นเซอร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ดร.เดเนียล บลุมสตีน นักชีววิทยาชาวอเมริกันได้ประกาศเปิด OnlyFans สำหรับมาร์มอท เพื่อหาทุนวิจัย ภายหลังจากที่รัฐบาลกลางได้ตัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย

โดย ดร.บลุมสตีน ระบุว่าเขาจะโพสต์เนื้อหามาร์มอทแบบไม่เซ็นเซอร์ และยอมรับว่าเขาทำไปเพราะเขาหมดทางเลือกในการระดมทุนเพื่อการวิจัย

ทั้งนี้แม้เขาจะกล่าวว่าเนื้อหาไม่เซ็นเซอร์ แต่เนื้อหาที่ถูกโพสต์นั้นเกี่ยวข้องกับมาร์มอทที่เดินไปเดินมาหรือมุดขึ้นมาจากรู และสร้างรายได้แล้วกว่า 165,000 บาท (5,000 ดอลลาร์) และเมื่อจ่ายส่วนแบ่งให้กับ OnlyFans แล้วทางศูนย์วิจัยจะได้เงินราวๆ 132,000 บาท (4,000 ดอลลาร์)

ภาพประกอบ

สำหรับโครงการ “มาร์มอท โปรเจ็ค” นั้นเป็นโครงการวิจัยที่มีมานานกว่า 60 ปี โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาร์มอตท้องเหลือง เนื่องจากสายพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ในสถานะถูกคุกคามหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การศึกษาดังกล่าวจึงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรได้

ทาง ดร.บลุมสตีน ระบุอีกว่าแม้จำนวนเงินจาก OnlyFans จะไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของทางงานวิจัยได้ทั้งหมด แต่เขาหวังว่าจะสามารถความตื่นตัวถึงงานวิจัยของพวกเขาได้ พร้อมระบุอีกว่าเขาได้ไอเดียนี้หลังดูซีรีย์ Margot’s Got Money Troubles ซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเปิด OnlyFans เพื่อหาเงิน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:15 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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