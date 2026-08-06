ข่าว

ไวรัล! ครูสอนเกือบ 30 ปี รับไม่ได้เด็กเจนนี้อุบาทว์ ไลก์เกือบแสน รู้สาเหตุคนเห็นด้วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:38 น.
ครูสอนเกือบ 30 ปีโพสต์ระบายพฤติกรรมเด็กยุคใหม่

ครูสอนเกือบ 30 ปี รับไม่ได้ตรรกะเด็กเจนนี้ หลังเจอคำพูดสุดช็อกเรื่องครอบครัว โซเชียลไลก์เกือบแสน เผยสาเหตุคนเห็นด้วยเพียบ

โซเชียลแห่แชร์ข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการครูสอนนักเรียนเกือบ 30 ปี ออกมาโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังได้สอนหนังสือเด็กรุ่นใหม่ ระบุข้อความดุเดือดว่า “เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเxี้ยนี่อีกแล้ว”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีผู้กดไลกืกว่า 9.8 หมื่นคน และคนแชร์ถึง 4 หมื่น พร้อมความเห็นอีกกว่า 5,000 คอมเมนต์ ความเห็นส่วนใหญ่เห็นใจครูที่ต้องรับมือกับเด็กในยุคนี้ จากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาสนับสนุนว่า “สอนยากมากค่ะ พูดอะไรไม่ได้ชักสีหน้าใส่” ครูเจ้าของโพสต์ตอบกลับคาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ออกมาโพสต์ระบายครั้งนี้ว่า “จะให้แม่มาช่วยชักx่าวให้เนี่ยเxี้ยเกินคนแล้ว สอนมาไม่เคยเจอ”

ต่อมามีความเห็นหนึ่งระบุว่า “จริงที่เด็กเจนนี้สอนอะไรยาก แต่ทำกับครูแบบนี้อันนี้เรียกพ่อแม่ไม่สั่งสอน เป็นกำลังใจให้ค่ะครู” ฝั่งคุณครูออกมาตอบกลับว่า “เขาไม่ได้ทำครูค่ะ ไม่มีเด็กคนไหนกล้ากับครูหรอก แต่ความคิดและคำพูดของเขาที่พูดออกมา มันแสดงถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว และสกปรกเกินที่คนแก่แบบครูจะรับได้ค่ะ”

ครูโพสต์ระบายการทำงาน

อย่างไรก็ดีมีคอมเมนต์อีกมุมหนึ่งมองว่า “ครูไม่ปรับตัวตามโลกก็จะมองแบบนี้แหล่ะค่ะ ครูลองปรับตามโลกดูก่อนนะคะ” คุณครูอธิบายว่า “ปรับไม่ทันจริง ๆ ค่ะ ก็เลยได้แต่สอนไปว่า เรามีวิธีแยกคนกับสัตว์ออกจากกันได้ง่าย ๆ เลยก็คือคนจะไม่ผสมพันธุ์กันเองในครอบครัว เพราะมันมีความรับผิดชอบชั่วดีต่างกับสัตว์ที่มันจะผสมกันมั่วเพราะมันจำใครไม่ได้ว่าคนไหนเป็นแม่มันคนไหนเป็นลูกมัน อันนี้คือสาเหตุที่ระบายลงบนโซเชียลนะคะ”

โพสต์ดังกล่าวเป็นกระแสไวรัลจนชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่ารายการโหนกระแสได้ติดต่อมาหรือไม่ ซึ่งคุณครูตอบกลับไปว่า “บอก หนุ่ม กรรชัย ไปแล้วค่ะว่าสัปดาห์นี้มีสอนเต็มทุกคาบ ไม่สามารถปลีกตัวไปออกรายการได้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ออกหมายจับ “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง หลังโดนแจ้งความฉ้อโกง เสียหาย 300 ล้าน

30 วินาที ที่แล้ว
ทะเบียนรถตู้เคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ ส่งชันสูตร ข่าว

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ ส่งชันสูตร หาสาเหตุเสียชีวิตที่แท้จริง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ โชว์ภารกิจ F-16 ร่วมภารกิจฝึกบินกลางคืน ร่วมทัพออสเตรเลีย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยันข้อมูลรั่ว ชี้ต้นตอจากรหัสผ่านหลุด ไม่ได้ถูกแฮ็กเจาะระบบ สั่งยกเครื่องระบบใน 30 วัน

30 นาที ที่แล้ว
คลิปอ้าง &quot;ตำรวจลาว&quot; ใช้กระบองไฟฟ้าช็อตคนไทย ปมทลายแก๊งเว็บพนันเวียงจันทน์ ข่าว

ถกเดือด! คลิปอ้างตำรวจลาว ใช้กระบองไฟฟ้าช็อตคนไทย ทลายแก๊งเว็บพนัน เวียงจันทน์

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาววงการนักปั่น! ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ

42 นาที ที่แล้ว
ทีมวิจัยเสือโคร่งตั้งข้อสังเกตคดีเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิต ข่าว

เพจดังวิเคราะห์เหตุ ‘เสือโคร่ง’ ขย้ำเจ้าหน้าที่ดับ ไม่ใช่นิสัยล่าคนเป็นอาหาร

49 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสอนเกือบ 30 ปีโพสต์ระบายพฤติกรรมเด็กยุคใหม่ ข่าว

ไวรัล! ครูสอนเกือบ 30 ปี รับไม่ได้เด็กเจนนี้อุบาทว์ ไลก์เกือบแสน รู้สาเหตุคนเห็นด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ร่วมอาลัย &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ศิษย์เก่ารุ่นปี 2557 ข่าว

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ร่วมอาลัย “ฮลุน โซโล่” ศิษย์เก่ารุ่นปี 2557

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพนาทีร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงประเทศไทย เตรียมนำตรวจสอบหาสาเหตุเสียชีวิตต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. 69 รอเปิดตลาด วิเคราะห์แนวรับแนวต้านล่วงหน้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 สิงหาคม 2568 ทองแท่งพุ่ง 2,050 บาท เช็กราคาทองแท่ง ทองรูปพรรณล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยสหรัฐฯ เปิด OnlyFans ให้ตัว “มาร์มอท” หาเงินระดมทุนหลังถูกรัฐบาลตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แจงการหาสาเหตุการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” จำเป็นต้องใช้เวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลเวลส์ สั่งปรับหนุ่มเพี้ยน แต่งตัวเป็น “ยมทูต” ยืนบนดาดฟ้าโรงพยาบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวเสือโคร่ง เพื่อพิสูจน์ DNA บุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ ก่อนลากตัวไปฆ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้ กกต. ทำงานถึงไหนแล้ว หลัง 2 ปี คดีโกง สว. ไม่คืบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! อินฟลูคนดังเม็กซิโก ผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคน ถูกยิงดับกลางไลฟ์สด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ปี รับงวด 16 ส.ค. 69 เลขท้าย 3 ตัว 780 ออกซ้ำมากสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร่าง “ฮลุน โซโล่” เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เตรียมชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ก้อง ห้วยไร่” แจ้งข่าวเศร้า “น้องพั้นช์” ลูกบุญธรรม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 6 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำนำ iCloud คืออะไร เงินด่วนไม่ต้องวางเครื่อง แต่อันตรายกว่าที่คิด เทคโนโลยี

จำนำ iCloud คืออะไร เงินด่วนไม่ต้องวางเครื่อง แต่อันตรายกว่าที่คิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิศวกรอินเดียบุกห้องขยี้กาม ช็อกซ้ำเหยื่อเป็น &quot;ชายแต่งหญิง&quot; ศาลไต้หวันสั่งคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

วิศวกรอินเดียบุกห้องขยี้กาม ช็อกซ้ำเหยื่อเป็น “ชายแต่งหญิง” ศาลไต้หวันสั่งคุก 8 ปีครึ่ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 รวมเลขวันสำคัญ เลขเด็ด

เลขมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 รวมเลขวันสำคัญ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 09:38 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกหมายจับ “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง หลังโดนแจ้งความฉ้อโกง เสียหาย 300 ล้าน

เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2569

รัฐบาล ยันข้อมูลรั่ว ชี้ต้นตอจากรหัสผ่านหลุด ไม่ได้ถูกแฮ็กเจาะระบบ สั่งยกเครื่องระบบใน 30 วัน

เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2569

ฉาววงการนักปั่น! ผู้เข้าแข่งขันหญิงใส่บราดันขนาดหน้าอก ช่วยลดแรงต้านอากาศ

เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2569
ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2569
Back to top button