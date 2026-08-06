ไวรัล! ครูสอนเกือบ 30 ปี รับไม่ได้เด็กเจนนี้อุบาทว์ ไลก์เกือบแสน รู้สาเหตุคนเห็นด้วย
ครูสอนเกือบ 30 ปี รับไม่ได้ตรรกะเด็กเจนนี้ หลังเจอคำพูดสุดช็อกเรื่องครอบครัว โซเชียลไลก์เกือบแสน เผยสาเหตุคนเห็นด้วยเพียบ
โซเชียลแห่แชร์ข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการครูสอนนักเรียนเกือบ 30 ปี ออกมาโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังได้สอนหนังสือเด็กรุ่นใหม่ ระบุข้อความดุเดือดว่า “เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเxี้ยนี่อีกแล้ว”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีผู้กดไลกืกว่า 9.8 หมื่นคน และคนแชร์ถึง 4 หมื่น พร้อมความเห็นอีกกว่า 5,000 คอมเมนต์ ความเห็นส่วนใหญ่เห็นใจครูที่ต้องรับมือกับเด็กในยุคนี้ จากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาสนับสนุนว่า “สอนยากมากค่ะ พูดอะไรไม่ได้ชักสีหน้าใส่” ครูเจ้าของโพสต์ตอบกลับคาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ออกมาโพสต์ระบายครั้งนี้ว่า “จะให้แม่มาช่วยชักx่าวให้เนี่ยเxี้ยเกินคนแล้ว สอนมาไม่เคยเจอ”
ต่อมามีความเห็นหนึ่งระบุว่า “จริงที่เด็กเจนนี้สอนอะไรยาก แต่ทำกับครูแบบนี้อันนี้เรียกพ่อแม่ไม่สั่งสอน เป็นกำลังใจให้ค่ะครู” ฝั่งคุณครูออกมาตอบกลับว่า “เขาไม่ได้ทำครูค่ะ ไม่มีเด็กคนไหนกล้ากับครูหรอก แต่ความคิดและคำพูดของเขาที่พูดออกมา มันแสดงถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว และสกปรกเกินที่คนแก่แบบครูจะรับได้ค่ะ”
อย่างไรก็ดีมีคอมเมนต์อีกมุมหนึ่งมองว่า “ครูไม่ปรับตัวตามโลกก็จะมองแบบนี้แหล่ะค่ะ ครูลองปรับตามโลกดูก่อนนะคะ” คุณครูอธิบายว่า “ปรับไม่ทันจริง ๆ ค่ะ ก็เลยได้แต่สอนไปว่า เรามีวิธีแยกคนกับสัตว์ออกจากกันได้ง่าย ๆ เลยก็คือคนจะไม่ผสมพันธุ์กันเองในครอบครัว เพราะมันมีความรับผิดชอบชั่วดีต่างกับสัตว์ที่มันจะผสมกันมั่วเพราะมันจำใครไม่ได้ว่าคนไหนเป็นแม่มันคนไหนเป็นลูกมัน อันนี้คือสาเหตุที่ระบายลงบนโซเชียลนะคะ”
โพสต์ดังกล่าวเป็นกระแสไวรัลจนชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่ารายการโหนกระแสได้ติดต่อมาหรือไม่ ซึ่งคุณครูตอบกลับไปว่า “บอก หนุ่ม กรรชัย ไปแล้วค่ะว่าสัปดาห์นี้มีสอนเต็มทุกคาบ ไม่สามารถปลีกตัวไปออกรายการได้”
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