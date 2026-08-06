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สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แจงการหาสาเหตุการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” จำเป็นต้องใช้เวลา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 08:57 น.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แจงการหาสาเหตุการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” จำเป็นต้องใช้เวลา เพื่อความรอบคอบและต้องรอข้อมูลจากจอร์เจียด้วย

จากที่ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้เปิดภาพโลงศพของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยเครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวของฮลุนจะนําส่งชันสูตรพลิกศพเพื่อสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการทำการชันสูตรศพซ้ำ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ในวันนี้

สถาบันฯ ขอเรียนว่า กระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลา ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม จากทางจอร์เจีย

ทั้งนี้ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามขั้นตอน สถาบันฯ ขออนุญาตให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้า ผ่านทาง ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 08:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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