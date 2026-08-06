ศาลเวลส์ สั่งปรับหนุ่มเพี้ยน แต่งตัวเป็น “ยมทูต” ยืนบนดาดฟ้าโรงพยาบาล
ศาลเวลส์ สั่งปรับหนุ่มเพี้ยน แต่งตัวเป็น “ยมทูต” ยืนบนดาดฟ้าโรงพยาบาล เจ้าตัวอ้างนี่เป็นชุดอีกา แต่ไม่รอดโดนปรับ 9,000 บาท
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า ทางการเวลส์ได้ปรับเงินนาย ลีออน ยิเลสเป ชายวัย 26 ปีเป็นจำนวนเงินเกือบ 9,000 บาท (200 ปอนด์) ภายหลังจากที่เขาใส่ชุดยมทูตยืนบนดาดฟ้าของโรงพยาบาล ในเซนต์อาซาฟต์ สร้างความหวาดกลัวและข่มขวัญญาติผู้ป่วย
โดยอ้างอิงจากพยานระบุว่าเขาได้สวมชุดคล้ายยมทูต ถือวัตถุแหลม ส่งเสียงและจ้องญาติผู้ป่วยที่อยู่ข้างล่าง โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเดินทางมาก่อนที่จะสามารถนำตัวลงจากดาดฟ้าโรงพยาบาลได้
โดยเจ้าตัวอ้างว่า แม้ว่าชุดเขาจะคล้ายยมทูต แต่จริงๆแล้วมันคือชุดอีกาเฉยๆ อย่างไรก็ตามศาลได้พิพากษาให้เขามีความผิดสร้างความรำคาญโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในสถานที่ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) พร้อมปรับเป็นจำนวนเงินดังกล่าว
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเคยมีคดีแปลกๆ เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยถูกจับกุมข้อหาขโมยอาหารแมวและมูลของสัตว์จากโรงพยาบาลสัตว์ และเคยถูกปรับเงินมาแล้ว
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