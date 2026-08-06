เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวเสือโคร่ง เพื่อพิสูจน์ DNA บุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ ก่อนลากตัวไปฆ่า
เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวเสือโคร่ง บุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ ก่อนลากตัวไปฆ่า เผยในป่ามีเสือไม่เกิน 5 ตัว เตรียมนำมาพิสูจน์ DNA เพื่อหาตัวที่ก่อเหตุ
จากกรณีสะเทือนขวัญ ภายหลังจากที่เสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบุกเข้าไปทำร้ายและลากตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ขณะกำลังนอนพักผ่อนในช่วงเช้ามืด บริเวณอาคารในที่ทำการฯ เป็นเหตุเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเสียชีวิตนั้น
ล่าสุดนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สั่งการให้ทีมสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ารวบรวมทีมงานจับเสือไปดำเนินการจับเสือที่อยู่อาศัยบริเวณรอบ ๆ สำนักงานห้วยขาแข้งทั้งหมด ซึ่งน่าจะมีไม่เกิน 5 ตัว เพื่อมาพิสูจน์ ดีเอ็นเอ กับขนที่ทิ้งไว้ในร่องรอยที่เกิดเหตุ
พร้อมกันนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมส่งพวงหรีดไว้อาลัยต่อการสูญเสีย นายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดโป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น. โดยนางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วย นายนครินทร์ สุทัตโต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี, นางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ นายอำเภอลานสัก, นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานอนุรักษ์ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ในโอกาสนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน จากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเสนอเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามระเบียบทางราชการอื่นๆ เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป สำหรับการดูแลพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนเชิงรับในจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และชุมชนรอบผืนป่า
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