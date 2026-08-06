พรรคประชาชน จี้ กกต. ทำงานถึงไหนแล้ว หลัง 2 ปี คดีโกง สว. ไม่คืบหน้า
พรรคประชาชน จี้ กกต. ทำงานถึงไหนแล้ว หลัง 2 ปี คดีโกง สว. ไม่คืบหน้า หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกอาจมีมูลความผิดมากถึง 229 ราย
เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “2 ปีผ่านมาแล้ว นับตั้งแต่การเลือกตั้ง สว. ที่มีข้อกังขามากมาย กกต. ทำงานไปถึงไหนแล้ว?
ในตอนแรก คณะไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. และดีเอสไอ พบว่า หามีผู้ที่อาจมีมูลความผิดอย่างน้อย 229 ราย
แต่เวลาต่อมา กกต. ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่ 36 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 คน เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะ ทั้งที่ก็มีอยู่แล้วถึง 35 ชุด ซึ่งตามปกติจะใช้วิธีสุ่มมอบหมายคดีเพื่อป้องกันการล็อกคณะผู้พิจารณา
ที่สำคัญ คณะอนุกรรมการฯ 7 คนนี้ยังมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากว่าร้อยรายนั้น ไม่มีมูลความผิดแม้แต่คนเดียว!
ขณะนี้การตัดสินใจอยู่ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาภายในช่วงเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนกันยายน
เมื่อไปดูรายชื่อคณะอนุกรรมการชุดที่ 36 ก็พบว่า หลายคนถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติ โดยมี 2 คนถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับข้อครหาการทุจริต และอีก 1 คนถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง จากเส้นทางการรับราชการและความสัมพันธ์กับนักการเมืองบางคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
เมื่อคดีดำเนินมานานกว่า 2 ปีแล้ว จึงอดคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ เพราะปัจจุบัน กกต. เสียงข้างมาก 4 จาก 7 คนนี้ ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาชุดที่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งอยู่ในสำนวนคดีดังกล่าว ส่วน สว. จำนวนมากที่อยู่ในสำนวนผู้ถูกกล่าวหา ก็ยังสามารถลงมติรับรอง กกต. คนใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อให้ สว. บางคนจะไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการสรรหา หาก สว. เสียงข้างมากไม่ลงมติเห็นชอบให้ใครเข้ามาเป็น กกต. คนนั้นก็ไม่สามารถเป็น กกต. ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายครั้งว่า วุฒิสภาเคยลงมติไม่เห็นชอบผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ในเมื่อ กกต. ไม่มีหน้าที่พิจารณาว่า มีมูลความผิดจริงหรือไม่ มีเพียงหน้าที่สั่งฟ้องศาล เมื่อพบกรณีที่ “อาจ” มีมูลความผิดเท่านั้น เวลาที่ผ่านไป 2 ปีโดยไม่มีกรณีใดถูกยื่นถึงศาลเลย”
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