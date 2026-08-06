ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้ กกต. ทำงานถึงไหนแล้ว หลัง 2 ปี คดีโกง สว. ไม่คืบหน้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 08:14 น.

พรรคประชาชน จี้ กกต. ทำงานถึงไหนแล้ว หลัง 2 ปี คดีโกง สว. ไม่คืบหน้า หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกอาจมีมูลความผิดมากถึง 229 ราย

เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “2 ปีผ่านมาแล้ว นับตั้งแต่การเลือกตั้ง สว. ที่มีข้อกังขามากมาย กกต. ทำงานไปถึงไหนแล้ว?

ในตอนแรก คณะไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต.​ และดีเอสไอ พบว่า หามีผู้ที่อาจมีมูลความผิดอย่างน้อย 229 ราย

แต่เวลาต่อมา กกต. ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่ 36 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 คน เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะ ทั้งที่ก็มีอยู่แล้วถึง 35 ชุด ซึ่งตามปกติจะใช้วิธีสุ่มมอบหมายคดีเพื่อป้องกันการล็อกคณะผู้พิจารณา

ที่สำคัญ คณะอนุกรรมการฯ 7 คนนี้ยังมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากว่าร้อยรายนั้น ไม่มีมูลความผิดแม้แต่คนเดียว!

ขณะนี้การตัดสินใจอยู่ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาภายในช่วงเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนกันยายน

เมื่อไปดูรายชื่อคณะอนุกรรมการชุดที่ 36 ก็พบว่า หลายคนถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติ โดยมี 2 คนถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับข้อครหาการทุจริต และอีก 1 คนถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง จากเส้นทางการรับราชการและความสัมพันธ์กับนักการเมืองบางคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

เมื่อคดีดำเนินมานานกว่า 2 ปีแล้ว จึงอดคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ เพราะปัจจุบัน กกต. เสียงข้างมาก 4 จาก 7 คนนี้ ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาชุดที่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งอยู่ในสำนวนคดีดังกล่าว ส่วน สว. จำนวนมากที่อยู่ในสำนวนผู้ถูกกล่าวหา ก็ยังสามารถลงมติรับรอง กกต. คนใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง

ต่อให้ สว. บางคนจะไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการสรรหา หาก สว. เสียงข้างมากไม่ลงมติเห็นชอบให้ใครเข้ามาเป็น กกต. คนนั้นก็ไม่สามารถเป็น กกต. ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายครั้งว่า วุฒิสภาเคยลงมติไม่เห็นชอบผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ในเมื่อ กกต. ไม่มีหน้าที่พิจารณาว่า มีมูลความผิดจริงหรือไม่ มีเพียงหน้าที่สั่งฟ้องศาล เมื่อพบกรณีที่ “อาจ” มีมูลความผิดเท่านั้น เวลาที่ผ่านไป 2 ปีโดยไม่มีกรณีใดถูกยื่นถึงศาลเลย”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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