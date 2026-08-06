ช็อก! อินฟลูคนดังเม็กซิโก ผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคน ถูกยิงดับกลางไลฟ์สด
อินฟลูคนดังเม็กซิโก ผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคน ถูกยิงดับกลางไลฟ์สด ตำรวจเร่งจับกุมคนร้าย คาดอาจจะเกี่ยวข้องกับโพสต์พาดพิงกลุ่มอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่านาย ซีซาร์ แก๊สเตลุม อินฟลูเอ็นเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะไลฟ์สด บริเวณหน้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเมืองคูเลียกัน รัฐซินาโลอา ประเทศเม็กซิโก
โดยผู้ตายซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคนถูกยิง ภายหลังจากที่กลุ่มคนร้ายสวมหมวกกันน็อคและจอดเทียบนายแก๊สเตลุมก่อนจะชักปืนขึ้นมายิงและหลบหนีไป เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กำลังทำการสอบสวนแล้ว
เบื้องต้นทางการเม็กซิโกระบุว่าทางตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุของเหตุอุกอาจครั้งนี้ และกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับข้อความที่ผู้ตายโพสต์หรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวพาดพิงถึงกลุ่มอาชญากรรม พร้อมกันนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายและจับกุมต่อไป
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