ร่าง “ฮลุน โซโล่” เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เตรียมชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย
ร่าง ฮลุน โซโล่ เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ทางครอบครัวเตรียมรับร่าง เพื่อนำไปชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายต่อไป
จากที่ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้เปิดภาพโลงศพของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระบุข้อความแจ้งรายละเอียดว่า
“เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่ง ได้ร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัต เป็งสุข หรือคุณ “ฮลุน โซโล่” เพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทย โดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยตรงแล้ว
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป”
ล่าสุดมีรายงานว่า เครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของสนามบินในเรื่องของเอกสารต่างๆ คาดว่าจะสามารถนําร่างส่งให้แก่ครอบครัวได้ไม่เกินเวลา 08.00 น.
โดยหลังจากที่ทางครอบครัวรับร่างที่สนามบินเสร็จแล้ว ครอบครัวของฮลุนจะนําส่งชันสูตรพลิกศพเพื่อสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ก่อนนําร่างกลับบ้านเกิดที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
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