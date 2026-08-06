“ก้อง ห้วยไร่” แจ้งข่าวเศร้า “น้องพั้นช์” ลูกบุญธรรม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ก้อง ห้วยไร่ แจ้งข่าวเศร้า น้องพั้นช์ ลูกบุญธรรม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เผยตั้งแต่รับมาเป็นลูกบุญธรรมไม่เคยขอเงินเลยซักบาท
จากที่ก่อนหน้านี้ ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินคนดังได้รับ น้องพั้นช์ เป็นลูกบุญธรรม ภายหลังจากที่พ่อแม่แท้ๆเสียชีวิตจากเหตุตึก สตง ถล่ม. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ทำให้เหลือเพียงคุณย่าและน้องชายวัย 7 ขวบ คือน้องพ็อตเตอร์นั้น
ล่าสุด ก้อง ห้วยไร่ ได้แจ้งข่าวเศร้าวว่า น้องพั้นช์ เสียชีวิตแล้ว โดยระบุว่า “เดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูก
ส่วนพ็อตเตอร์ พ่อก้องกับแม่เบลจะดูแลเอง
แจ้งข่าวนะครับ น้องพั้นช์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้เดินทางไกลมากๆไม่มีวันหวนกลับ ขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับ”
ก่อนหน้านี้ ก้อง ห้วยไร่ เคยเล่าให้ฟังว่า เด็กคนนี้ไม่เคยเอ่ยปากขอเงินสักบาท ขยัน รับผิดชอบ ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป แต่มีอย่างหนึ่งที่ต่าง คือเขาเดินหน้าสร้างอนาคตด้วยมือตัวเอง ใครจะคิดว่าเด็กที่เพิ่งเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของบ้าน จะมีหัวใจแกร่งขนาดนี้
ปัจจุบัน น้องพั้นช์ นั้นขณะนี้ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเด็กที่น่าชื่นชม เรียนไปด้วย ขายของไปด้วย และยังสามารถรักษาผลการเรียนไว้ได้ดี
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