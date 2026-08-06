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“ก้อง ห้วยไร่” แจ้งข่าวเศร้า “น้องพั้นช์” ลูกบุญธรรม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 07:26 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 07:28 น.

ก้อง ห้วยไร่ แจ้งข่าวเศร้า น้องพั้นช์ ลูกบุญธรรม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เผยตั้งแต่รับมาเป็นลูกบุญธรรมไม่เคยขอเงินเลยซักบาท

จากที่ก่อนหน้านี้ ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินคนดังได้รับ น้องพั้นช์ เป็นลูกบุญธรรม ภายหลังจากที่พ่อแม่แท้ๆเสียชีวิตจากเหตุตึก สตง ถล่ม. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ทำให้เหลือเพียงคุณย่าและน้องชายวัย 7 ขวบ คือน้องพ็อตเตอร์นั้น

ล่าสุด ก้อง ห้วยไร่ ได้แจ้งข่าวเศร้าวว่า น้องพั้นช์ เสียชีวิตแล้ว โดยระบุว่า “เดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูก
ส่วนพ็อตเตอร์ พ่อก้องกับแม่เบลจะดูแลเอง

แจ้งข่าวนะครับ น้องพั้นช์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้เดินทางไกลมากๆไม่มีวันหวนกลับ ขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับ”

ก่อนหน้านี้ ก้อง ห้วยไร่ เคยเล่าให้ฟังว่า เด็กคนนี้ไม่เคยเอ่ยปากขอเงินสักบาท ขยัน รับผิดชอบ ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป แต่มีอย่างหนึ่งที่ต่าง คือเขาเดินหน้าสร้างอนาคตด้วยมือตัวเอง ใครจะคิดว่าเด็กที่เพิ่งเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของบ้าน จะมีหัวใจแกร่งขนาดนี้

ปัจจุบัน น้องพั้นช์ นั้นขณะนี้ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเด็กที่น่าชื่นชม เรียนไปด้วย ขายของไปด้วย และยังสามารถรักษาผลการเรียนไว้ได้ดี

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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