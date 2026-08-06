วอลเลย์บอล

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ทีมชาติไทย ช่องถ่ายทอดสดทุกนัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 13:00 น.

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ศึกชิงแชมป์โลก 2026 กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ช่องถ่ายทอดสด

ศึก FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026 ครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นครั้งแรกที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติขยายจำนวนทีมจาก 16 ทีม เป็น 24 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม โดย 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์

ทีมชาติไทยถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ ชิลี เจ้าภาพ, ตุรกี, อียิปต์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ก

เมื่อดูอันดับโลกรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะเห็นว่ากลุ่มนี้มีทีมที่อันดับสูงกว่าไทยถึง 3 ทีม

อันดับโลก ทีม คะแนน
7 ตุรกี 66
10 อียิปต์ 42
12 สหรัฐอเมริกา 30
18 ไทย 28
22 ชิลี 18
23 สาธารณรัฐเช็ก 18

ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก และเป็นอันดับ 5 ของทวีปเอเชีย โดยผ่านเข้ามาแข่งขันในฐานะชาติที่มีอันดับโลกดีที่สุดในบรรดาทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์โดยตรง

โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

วันที่ เวลา คู่แข่งขัน ถ่ายทอดสด
7 ส.ค. 04.00 น. ตุรกี พบ ไทย MONOMAX
8 ส.ค. 07.00 น. ชิลี พบ ไทย MONOMAX Sports TV และ MONOMAX
9 ส.ค. 04.00 น. ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก MONOMAX
11 ส.ค. 01.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ ไทย MONOMAX Sports TV และ MONOMAX
12 ส.ค. 04.00 น. อียิปต์ พบ ไทย MONOMAX

นัดที่ดึกที่สุดคือเกมพบสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 สิงหาคม เริ่มเวลา 01.00 น. ส่วนนัดที่เวลาสะดวกที่สุดคือเกมพบเจ้าภาพชิลี วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเริ่ม 07.00 น. ตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์พอดี ส่วนอีกสามนัดที่เหลือเริ่มเวลา 04.00 น. เท่ากันทั้งหมด

เปิดโผ 14 นักตบสาวไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา 14 คนที่เดินทางไปแข่งขัน โดยทีมออกเดินทางจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เพื่อปรับสภาพร่างกายและแก้ปัญหาอาการเจ็ตแล็กก่อนลงสนามนัดแรก

  • ตัวเซต : พิมพ์นรี เอกกุลวิทย์, ปราณปรียา สุขเจริญ
  • บอลเร็ว : กรรนิกา บุญรอด, ถิรพร ดาราไกร, ภัทราภรณ์ ธาระมัต, วริยา ชมโฉม
  • หัวเสา : จามิกรณ์ แคนแก้ว (กัปตันทีม), ชญานุช อินธนู, ณฐชา ทองคำ
  • บีหลัง : ณัฐมน อาจเชื้อ, อุมารินทร์ แก้วกาหลง, เอ็มมานูเอล โอเจอาก้า
  • ตัวรับอิสระ : โชติกา ทองตัน, ธนัชชา หาดารา

ด้านทีมงานผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย สมชาย ดอนไพรยอด ผู้จัดการทีม, ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ธีรยุทธ เหล่ชาย และ นิดา เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายแพทย์นรศักดิ์ สุวจิตานนท์ แพทย์ประจำทีม และ บุษกร ไกรสถิตย์ นักกายภาพบำบัด

จามิกรณ์ แคนแก้ว กัปตันทีม ระบุถึงเป้าหมายของทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งใจจะขึ้นโพเดียมให้ได้

ขณะที่ ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระบุว่าทีมเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมดี นักกีฬาทุกคนกระตือรือร้นที่จะลงแข่งขัน พร้อมขอแรงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย

ดูถ่ายทอดสดที่ไหน

การแข่งขันทุกนัดของทีมชาติไทยถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX โดยในนัดที่พบเจ้าภาพชิลีและสหรัฐอเมริกา จะมีการถ่ายทอดผ่าน MONOMAX Sports TV เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

เมื่อจบรอบแบ่งกลุ่มในวันที่ 12 สิงหาคม ทีมที่จบ 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ก่อนที่การแข่งขันจะปิดฉากในวันที่ 16 สิงหาคม 2569

หมายความว่าไทยไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกทีมในกลุ่ม แต่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อยในเกมที่มีลุ้น โดยเฉพาะนัดพบเจ้าภาพชิลีและสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นสองทีมที่มีอันดับโลกต่ำกว่าไทย

ที่มา: FIVB, Volleyball World, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, MONOMAX, บ้านกีฬา, เดลินิวส์, สนุกดอทคอม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 06 ส.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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