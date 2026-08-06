โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ทีมชาติไทย ช่องถ่ายทอดสดทุกนัด
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ศึกชิงแชมป์โลก 2026 กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ช่องถ่ายทอดสด
ศึก FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026 ครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นครั้งแรกที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติขยายจำนวนทีมจาก 16 ทีม เป็น 24 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม โดย 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์
ทีมชาติไทยถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ ชิลี เจ้าภาพ, ตุรกี, อียิปต์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ก
เมื่อดูอันดับโลกรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะเห็นว่ากลุ่มนี้มีทีมที่อันดับสูงกว่าไทยถึง 3 ทีม
|อันดับโลก
|ทีม
|คะแนน
|7
|ตุรกี
|66
|10
|อียิปต์
|42
|12
|สหรัฐอเมริกา
|30
|18
|ไทย
|28
|22
|ชิลี
|18
|23
|สาธารณรัฐเช็ก
|18
ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก และเป็นอันดับ 5 ของทวีปเอเชีย โดยผ่านเข้ามาแข่งขันในฐานะชาติที่มีอันดับโลกดีที่สุดในบรรดาทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์โดยตรง
โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย
|วันที่
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ถ่ายทอดสด
|7 ส.ค.
|04.00 น.
|ตุรกี พบ ไทย
|MONOMAX
|8 ส.ค.
|07.00 น.
|ชิลี พบ ไทย
|MONOMAX Sports TV และ MONOMAX
|9 ส.ค.
|04.00 น.
|ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก
|MONOMAX
|11 ส.ค.
|01.00 น.
|สหรัฐอเมริกา พบ ไทย
|MONOMAX Sports TV และ MONOMAX
|12 ส.ค.
|04.00 น.
|อียิปต์ พบ ไทย
|MONOMAX
นัดที่ดึกที่สุดคือเกมพบสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 สิงหาคม เริ่มเวลา 01.00 น. ส่วนนัดที่เวลาสะดวกที่สุดคือเกมพบเจ้าภาพชิลี วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเริ่ม 07.00 น. ตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์พอดี ส่วนอีกสามนัดที่เหลือเริ่มเวลา 04.00 น. เท่ากันทั้งหมด
เปิดโผ 14 นักตบสาวไทย
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา 14 คนที่เดินทางไปแข่งขัน โดยทีมออกเดินทางจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เพื่อปรับสภาพร่างกายและแก้ปัญหาอาการเจ็ตแล็กก่อนลงสนามนัดแรก
- ตัวเซต : พิมพ์นรี เอกกุลวิทย์, ปราณปรียา สุขเจริญ
- บอลเร็ว : กรรนิกา บุญรอด, ถิรพร ดาราไกร, ภัทราภรณ์ ธาระมัต, วริยา ชมโฉม
- หัวเสา : จามิกรณ์ แคนแก้ว (กัปตันทีม), ชญานุช อินธนู, ณฐชา ทองคำ
- บีหลัง : ณัฐมน อาจเชื้อ, อุมารินทร์ แก้วกาหลง, เอ็มมานูเอล โอเจอาก้า
- ตัวรับอิสระ : โชติกา ทองตัน, ธนัชชา หาดารา
ด้านทีมงานผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย สมชาย ดอนไพรยอด ผู้จัดการทีม, ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ธีรยุทธ เหล่ชาย และ นิดา เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายแพทย์นรศักดิ์ สุวจิตานนท์ แพทย์ประจำทีม และ บุษกร ไกรสถิตย์ นักกายภาพบำบัด
จามิกรณ์ แคนแก้ว กัปตันทีม ระบุถึงเป้าหมายของทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งใจจะขึ้นโพเดียมให้ได้
ขณะที่ ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระบุว่าทีมเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมดี นักกีฬาทุกคนกระตือรือร้นที่จะลงแข่งขัน พร้อมขอแรงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย
ดูถ่ายทอดสดที่ไหน
การแข่งขันทุกนัดของทีมชาติไทยถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX โดยในนัดที่พบเจ้าภาพชิลีและสหรัฐอเมริกา จะมีการถ่ายทอดผ่าน MONOMAX Sports TV เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
เมื่อจบรอบแบ่งกลุ่มในวันที่ 12 สิงหาคม ทีมที่จบ 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ก่อนที่การแข่งขันจะปิดฉากในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
หมายความว่าไทยไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกทีมในกลุ่ม แต่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อยในเกมที่มีลุ้น โดยเฉพาะนัดพบเจ้าภาพชิลีและสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นสองทีมที่มีอันดับโลกต่ำกว่าไทย
ที่มา: FIVB, Volleyball World, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, MONOMAX, บ้านกีฬา, เดลินิวส์, สนุกดอทคอม
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